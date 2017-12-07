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Kuzey Kore'den ABD'ye savaş mesajı

ABD'nin müttefiki Güney Kore ile Kore Yarımadası'ndaki askeri tatbikatı devam ederken, Kuzey Kore'den sert bir açıklama geldi.

Haber Merkezi | 07.12.2017 - 17:32..
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Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili ABD'nin tehditlerinin 'savaşı kaçınılmaz bir hale getirdiğini' savunarak "Şu anda önümüzdeki soru şu: Savaş ne zaman çıkacak? Savaşı istemiyoruz ama saklanmıyoruz." dedi.

Kuzey Kore'den ABD'ye savaş mesajı

ABD'NİN TATBİKATINA 'KORKMUYORUZ' CEVABI

Kuzey Kore, Kore Yarımadası'nda bir nükleer savaşın artık bir olasılık değil bir zaman meselesi olduğu yönünde sert bir açıklama yaptı.

KCNA'nın adını açıklamadığı Kuzey Kore Dışişleri'nden bir yetkiliye dayandırdığı açıklama, ABD ve Güney Kore'nin bölgede 230 kadar uçak ve hava aracı ile gerçekleştirdiği 'Açıkgöz' adlı askeri tatbikatının sürdüğü sırada geldi.

ABD'nin bombardıman uçaklarının Kuzey Kore semalarında uçtuğu ve gövde gösterisi yaptığı sırada Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı "Şu anda önümüzdeki soru şu: Savaş ne zaman çıkacak? Savaşı istemiyoruz ama saklanmıyoruz." dedi.

Kuzey Kore'den ABD'ye savaş mesajı

"SAVAŞA HAZIR OLMAMIZ GEREKTİĞİ YÖNÜNDE BİR UYARI"

Kuzey Koreli yetkili ayrıca,"Son zamanlarda, ABD Kore Yarımadası'nda şu ana kadarki en büyük hava tatbikatını yaparak Kuzey Kore'yi hedef alırken, ABD'li üst düzey siyasiler birbiri ardına savaşkan açıklamalar yaparak alarm verici işaretler gönderiyorlar. Bu agresif savaş çığırtkanı açıklamalar, Kore Yarımadası'nda bir savaşa hazır olmamız gerektiği yönünde bir uyarıdan başka türlü algılanamaz." dedi.

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