1 Kuzey Kore'den ABD'ye: Uçak geminizi batırırız Kuzey Kore, ABD'yi, Kore Yarımadası çevresinde askeri varlığını göstermek üzere bölgeye sevk ettiği uçak gemisini batırmakla tehdit etti.

2 Fikri Işık: Yunan Savunma Bakanı şov yapıyor Milli Savunma Bakanı Işık, Yunan Savunma Bakanı Kammenos'un Eşek Adası'na gitmesini yorumladı.

3 Kayıp kadın 2 gün sonra karlar altındaki yaylada bulundu Akyazı ilçesinde gezmek için evden çıktıktan sonra kaybolan Muazzez Gürcan(58)yarım metre karın olduğu Davlumbaz Yaylası'nda bulundu.

4 Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminde Macron'un şansı yüksek Sandık çıkış anketlerine göre ikinci tura yükselen Macron, yapılan ankete göre yüzde 62 ile rakibi Le Pen'i geçebilecek

5 Diyanet İşleri Başkanı: Miraç'tan insanlığa 3 değer indi Mehmet Görmez, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camisi'nde Miraç Kandili dolayısıyla düzenlenen mevlit programında konuştu.

6 Sakarya'da kaza: 8 yaralı Erenler ilçesinde 2 otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.