Kuzey Kore'nin ABD'yi vuracağı iddia edildi

Rus milletvekili Anton Morozov'un iddialarına göre, Kuzey Kore, ABD'nin anakarasına ulaşabilen yeni bir "yüksek menzilli" füze testi yapacak.

Anton Morozov, Pyongyang'taki beş gün süren ziyaretinden döndüğünde döndüğünde, Kuzey Kore’de savaşa susamış bir atmosfer olduğunu söyledi.

"KUZEY KORELİ YETKİLİLER BİZE NASIL VURACAKLARINI GÖSTERDİ"

Morozov, Kuzey Koreli yetkililerin Ruslara, kıtalararası balistik füzelerin ABD'nin batı sahillerindeki hedeflere nasıl ulaşabileceğini gösteren matematiksel hesaplamaları gösterdiklerini iddia etti.

Morozov Rus devlet haber ajansı RIA Novosti'ye verdiği demeçte, "Kuzey Kore, daha uzun menzilli bir füze denemesi için hazırlanıyor” ifadelerini kullanarak şunları söyledi: "Onlar (Kuzey Koreliler) füzelerinin ABD'nin batı sahillerini vurabileceğini ispatladıklarına söyleyerek buna dair yaptıkları matematiksel hesaplamaları bize gösterdiler.”





Pyongyang'daki havayı "oldukça savaşa muhtaç" olarak nitelendiren Morozov, "Yakın gelecekte anladığımız kadarıyla Kuzey Kore bir füze denemesi yapacak fakat bu öncekilerinden çok daha uzun menzilli olacak" dedi.

10 EKİM İÇİN UYARDI

Rusya Devlet Duması Uluslararası İşler Komitesinin üyesi olan Morozov, yeni bir savaşı önlemek için Kore yarımadasında barış çağrısında bulunduklarını bildirerek, Kuzey Koreli yetkililerin atmosfere savaş başlığı bırakma ve bu savaş başlığını yönetme teknolojisine sahip olduklarını da sözlerine ekledi.

Hafta başında CIA'nin Kore Misyon Merkezi'nin müdür yardımcısı Yong Suk Lee, Kuzey Kore'nin yeni füze denemesinin Kore İşçi Partisi'nin kuruluş günü kutlamalarına yani 10 Ekim’e denk gelebileceğini öne sürmüştü.