Kuzey Kore'nin fırlattığı son füze uçağa isabet edecekti

Air France havayollarına ait Boeing 777 tipi yolcu uçağı Kuzey Kore'nin füzesi havadayken Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido'nun batısındaydı.

10 DAKİKA İLE KURTULDULAR

BBC'de yer alan habere göre, füzenin, uçağın 10 dakika önce bulunduğu alana düştüğünü kaydeden yetkililer, füzenin uçağa 100 - 150 kilometre kadar yaklaştığının tahmin edildiğini kaydetti.

AİR FRANCE'DAN AÇIKLAMA

Air France'den yapılan açıklamada ise füzenin uçağın rotasıyla kesişmediği ve söz konusu uçuşta bir sorun yaşanmadığı kaydedildi. Açıklamada, 'Şu aşamada elimizde bulunan bilgiler, füzenin uçağın rotasının 100 kilometreden fazla uzağında denize düştüğünü gösteriyor.' ifadelerine yer verildi.