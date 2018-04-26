Kuzey Kore'nin nükleer test alanı çöktü

Kuzey Kore'nin nükleer deneme yeri Punggye-ri'de kısmi göcük olduğu belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Çinli bilim adamları, bölgede yeni bir test yapılması durumda faciayla karşılaşılma olasılığının yüksek olduğunu belirttiler.

SON GÖCÜKTE 200 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Bilim adamları, Kuzey Kore'nin son nükleer denemesinin Mantap Dağı altında test alanında kısmi çökmeye neden olduğunun sanıldığını ifade etti. Kuzey Kore, Seul ve Washington yönetimleriyle yapacağı zirvelerden önce nükleer ve kıtalararası balistik füze denemelerini durduracağını duyurmuştu.

Kuzey Kore'de geçen ekim ayında nükleer deneme alanında bir tünelin çökmesi sonucu yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği iddia edilmişti.

Pyongyang yönetimi, 3 Eylül'de, 2006 yılından bu yana en güçlü ve 6. nükleer denemesini yapmıştı. Uydu fotoğrafları, nükleer denemenin yapıldığı Punggye-ri tesisi ve yakınlarında toprak kayması meydana geldiğini ortaya koymuştu.