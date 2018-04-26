taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.401
USD
4,0857
EURO
4,9785
ALTIN
173,89
PETR
74,4200

Kuzey Kore'nin nükleer test alanı çöktü

Kuzey Kore'nin nükleer test alanını çöktüğünü iddia eden Çinli bilim adamları, alanın kullanılmaz hale geliğini duyurdu.

AA | 26.04.2018 - 06:39..
  1. Haberler
  2. Dünya

Kuzey Kore'nin nükleer deneme yeri Punggye-ri'de kısmi göcük olduğu belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Çinli bilim adamları, bölgede yeni bir test yapılması durumda faciayla karşılaşılma olasılığının yüksek olduğunu belirttiler.

SON GÖCÜKTE 200 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Bilim adamları, Kuzey Kore'nin son nükleer denemesinin Mantap Dağı altında test alanında kısmi çökmeye neden olduğunun sanıldığını ifade etti. Kuzey Kore, Seul ve Washington yönetimleriyle yapacağı zirvelerden önce nükleer ve kıtalararası balistik füze denemelerini durduracağını duyurmuştu.

Kuzey Kore'de geçen ekim ayında nükleer deneme alanında bir tünelin çökmesi sonucu yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği iddia edilmişti.

Pyongyang yönetimi, 3 Eylül'de, 2006 yılından bu yana en güçlü ve 6. nükleer denemesini yapmıştı. Uydu fotoğrafları, nükleer denemenin yapıldığı Punggye-ri tesisi ve yakınlarında toprak kayması meydana geldiğini ortaya koymuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
FBI'ın işkence belgeleri yayımlandı
13 yıl boyunca ABD'de tutuklu bulunan Katarlı Ali el-Marri'nin FBI ajanları tarafından gördüğü işkence raporları ortaya çıktı.
Önce yılan sonra ayı ve köpek balığı saldırdı
ABD'de yaşayan 20 yaşındaki McWilliams'ın hayvanlarla başı dertte. Son 3 buçuk yılda yılan, ayı ve köpek balığı saldırısına uğrayan talihsiz adam, yaşadıkları nedeniyle şaşkın.
Youtube İsrail'in vahşet görüntülerini kaldırdı
İsrail askerlerinin Filistinli sivillere uyguladığı şiddeti içeren bir video, Youtube tarafından kaldırıldı. Videoda, İsrail askerlerinin gerçek mermi kullandığı da gözler önüne seriliyordu.
Stylianides: "Türkiye'ye yardım etmeliyiz"
Mültecilere kapısını açan Türkiye'den övgüyle söz eden ve gerekli yardımın yapılması gerektiğini söyleyen Christos Stylianides, verilen vaatlerinde yerine gerilmesi yönünde uyarıda bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FBI'ın işkence belgeleri yayımlandı

FBI'ın işkence belgeleri yayımlandı

14
YPG'nin Suriye'deki mühimmat deposu vuruldu

YPG'nin Suriye'deki mühimmat deposu vuruldu

45
Stylianides:

Stylianides: "Türkiye'ye yardım etmeliyiz"

18
Yunanistan AB'nin en borçlu ülkesi

Yunanistan AB'nin en borçlu ülkesi

20
Akın Atalay tahliye edildi

Akın Atalay tahliye edildi

25
Game of Thrones'ta oyunculara ceza sözleşmesi

Game of Thrones'ta oyunculara ceza sözleşmesi

8
Madonna'nın Tupac ile olan mektubu satışa çıkıyor

Madonna'nın Tupac ile olan mektubu satışa çıkıyor

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM