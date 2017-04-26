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Kuzey Kore'nin tatbikat görüntüleri ortaya çıktı

Kuzey Kore, ordusunun kuruluşunun 85. yıl dönümünde gövde gösterisi yaptı.

26.04.2017 - 17:28
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Kuzey Kore, ordusunun kuruluşunun 85. yıldönümünü, ülkenin doğu kıyısında Wonsan kentinde gerçek silahların kullanıldığı bir tatbikatla kutladı.

Kuzey Kore'nin tatbikat görüntüleri ortaya çıktı

Güney Kore Savunma Bakanlığından tatbikata ilişkin yapılan açıklamada olağanüstü bir durum olmadığını bildirildi.

GÜNEY KORE'YE ULAŞTI

Bu arada, ABD donanmasına ait füze yüklü USS Michigan adlı denizaltının Güney Kore'ye ulaştığı kaydedildi. USS Michigan'ın yakın zamanda bölgeye gelmesi beklenen USS Carl Vinson Uçak Gemisi Görev Grubuna dahil olacağı vurgulandı.

Kuzey Kore'nin tatbikat görüntüleri ortaya çıktı

Kuzey Kore'nin tatbikat görüntüleri ortaya çıktı

Kuzey Kore'nin tatbikat görüntüleri ortaya çıktı

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