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Kuzey Kore'ye uygulanacak yaptırım kararı Resmi Gazete'de

BMGK kararı çerçevesinde Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlar hakkında Bakanlar Kurulu kararı yayımlandı.

DHA | 16.03.2018 - 10:16..
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, Kuzey Kore'ye uygulanmasını kararlaştırdığı yaptırımlara ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'yle duyuruldu.

KUZEY KORELİ 39 KİŞİNİN MAL VARLIĞI DONDURULDU, SEYAHAT YASAĞI KONDU

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan kararla, Kuzey Kore'ye birçok ticari emtianın satışına ve bu ülkeden alımı yasaklanırken, Kuzey Kore uyruklu 39 kişinin mal varlığının dondurulması ve seyahat yasağı uygulanması kararlaştırıldı.
Bakanlar Kurulu kararına göre, Kuzey Kore'nin nükleer programına katkıda bulanabilecek altın transferinin yanında, doğalgaz, ham petrol, tekstil ürünleri, kullanılmış gemi, endüstriyel makine, ulaşım araçları, demir-çelik ve diğer metallerin satışı yapılamayacak.

KUZEY KORE İLE ALIŞVERİŞ BİTTİ

Buna karşılık, Kuzey Kore'den kurşun ve kurşun cevheri, gıda tarım ürünleri, elektrikli aletler, makine, magnezit, kereste, deniz taşıtları, deniz mahsulleri, tarım ürünleri, tekstil ürünleri, kumaş, hazır giyim ürünleri, makine, elektrikli aletler ithal edilmeyecek ve Kuzey Kore'ye tedariği ve satışı yasaklanan maddelerin varlığına ilişkin geçerli şüphe bulunması durumunda liman ve havalimanları da dahil olmak üzere tesis ve mekanlarda denetim yapılabilecek.

ACİL DURUM DIŞINDA TÜRK LİMANLARINA GİREMEZ

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararıyla yasaklılar listesine dahil edilen bu kapsamdaki deniz taşıtları, acil durum söz konusu olmadığı sürece Türkiye limanlarına giremeyecek, bu deniz taşıtlarına gemiden gemiye taşıma gerçekleştirilemeyecek, yardım sağlanmayacak.

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