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Kuzey Marmara Otoyolu konut fiyatlarını artırdı

Kuzey Marmara Otoyolu projesi; Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’da konut fiyatlarını yükseltti.

Haber Merkezi | 25.10.2018 - 12:24..
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İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na transit geçiş sağlayan Kuzey Marmara Otoyolu'nun yapımı devam ediyor. Bu; bölgedeki konut fiyatlarına da yansıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu konut fiyatlarını artırdı

KONUT FİYATLARI ARTTI

Kuzey Marmara Otoyolu ile 4 ilde; Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da konut fiyatları artış gösterdi. Buradaki konutlar yüzde 44 ile yüzde 92 arasında değerlendi.

Yüzde 52'lik artış yaşanan Tekirdağ'da ortalama konut metrekare satış fiyatı bin 470 lira olarak açıklandı. Bu ilde konut yatırımının geri dönüş süresi ise 19 yıl olarak belirlendi.

Kuzey Marmara Otoyolu konut fiyatlarını artırdı

Kocaeli'de konut fiyatlarında yüzde 80 artış görülürken, ortalama konut metrekare satış fiyatı bin 872 lira oldu. Geri dönüş süresi ise 22 yıl olarak açıklandı.

SAKARYA‘DA SON DÖRT YILLIK ARTIŞ YÜZDE 92

Sakarya’da konut fiyatları son dört yılda yüzde 92 artış gösterdi. Sakarya’da ortalama konut metrekare satış fiyatı bin 760 TL iken konut yatırımının geri dönüş süresi 21 yıl olarak belirlendi.

İstanbul Silivri’de konut fiyat artışı yüzde 69, Çatalca’da yüzde 44, Arnavutköy’de yüzde 57, Eyüp’te yüzde 73, Pendik'te yüzde 59 arttı.

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