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Kuzey Yakası Ofisleri Emlak Konut'la hayat buluyor

Hayali kurulan çalışma ortamı, Kuzey Yakası Ofisleri’nde Emlak Konut güvencesiyle inşa ediliyor.

Haber Merkezi | 22.05.2018 - 16:33..
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Kuzey Yakası Ofisleri Emlak Konut'la hayat buluyor

Emlak Konut’un ‘Sürdürülebilir Şehir’ vizyonuyla Başakşehir’e kazandırdığı 280 bin m2 ’lik yeni şehir parkının merkezinde konumlanan Kuzey Yakası Ofisleri, yatay mimarisini çevreleyen yemyeşil atmosferi, ihtiyacınıza uygun olarak tasarlayabileceğiniz yeni nesil esnek ofisleri, yoğun bir iş gününün stresini atabileceğiniz spor alanları, sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebileceğiniz yeşil alanları, kafeteryaları ve 11 km uzunluğundaki yürüyüş parkuruyla iş hayatı anlayışında yepyeni bir sayfa açıyor.

Kuzey Yakası Ofisleri Emlak Konut'la hayat buluyor

AYRICALIKLI KONUM

Başakşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası, Dev Kent Meydanı, İkitelli Şehir Hastanesi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu’nun yanı sıra yakın zamanda Güzergahı açıklanan Kanal İstanbul gibi mega projelerin merkezinde yer alan Kuzey Yakası Ofisleri ayrıcalıklı bir konum vadediyor.

Kuzey Yakası Ofisleri Emlak Konut'la hayat buluyor

YENİ CAZİBE MERKEZİNDE YERİNİ ALIYOR

Türkiye’yi dünyaya, dünyayı da Türkiye’ye bağlayacak 3. Havalimanı’nın yakınında, Emlak Konut güvencesiyle yepyeni bir iş yaşamı deneyimi sunan Kuzey Yakası Ofisleri, bölgenin en büyük şehir parkı içinde, otel, spor kompleksi, kongre merkezi, 5.000 kişi kapasiteli cami, meydan dükkanları, çocuk oyun alanları ve yatay mimariye sahip ofis bloklarıyla sizleri, iş dünyasının bu yeni cazibe merkezindeki yerinizi almaya davet ediyor.

Kuzey Yakası Ofisleri Emlak Konut'la hayat buluyor

AKILLI TEKNOLOJİYLE DONATILMIŞ OFİSLER

37.000 m²’lik kent meydanıyla bir çok organizasyonun merkezi olacak Kuzey Yakası Bölgesinde Emlak Konut güvencesiyle daha önce hayata geçen Başakşehir Evleri, Park Mavera, Evvel İstanbul, Avrupa Konutları ve Nidapark Kayaşehir projeleriyle Başakşehir’in artan değeri, şimdi Kuzey Yakası Ofisleri’yle taçlanacak.

Enerji ve iş verimliğini artıran akıllı teknolojilerle donatılmış esnek ofislerde, çalışma ortamınız yepyeni bir boyut kazanırken, yeşil alanlarda üretkenliğiniz ve yaratıcılığınızın beslenebileceği ortam oluşacak.

Kuzey Yakası Ofisleri Emlak Konut'la hayat buluyor

KEYİF DOLU VE BAŞARILI İŞ HAYATINA DAVET EDİYOR

Şimdi yepyeni satış ofisinde sizi ağırlamayı bekleyen Kuzey Yakası Ofisleri, gençlerin hayallerine de büyüklerin hedeflerine de yer verirken, iş hayatında yepyeni bir sayfa açmak isteyen herkesi, İstanbul’un yeni yakası Kuzey Yakası’nda doğayla iç içe keyif dolu ve başarılı bir iş hayatına davet ediyor.

Kuzey Yakası Ofisleri Emlak Konut'la hayat buluyor

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