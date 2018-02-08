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Kuzey yarım kürede dünyanın en büyük civa rezervi bulundu

Kuzey yarım kürede donmuş topraklarda, gezegende diğer tüm araziler, okyanuslar ve atmosferde bulunanın neredeyse iki katı civa içeren bir rezerv keşfedildi.

AA | 08.02.2018 - 07:54..
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"Geophysical Research Letters" dergisinde yayımlanan araştırmanın sonuçları, kuzey yarım kürede donmuş toprakların, gezegende diğer tüm araziler, okyanuslar ve atmosferde bulunanın neredeyse iki katı civa içerdiğini ortaya koydu.

Kuzey yarım kürede dünyanın en büyük civa rezervi bulundu

Alaska'daki donmuş topraklarda civa konsantrasyonlarının ölçüldüğü araştırmada, bölgedeki civa miktarının en az 15 milyon galon olduğu hesaplandı.

REZERV ERİMEYE NEDNEİYLE ORTAYA ÇIKTI

Bilim adamları, 15 milyon galonun, insanoğlunun son 30 yılda yol açtığı civa emisyonlarının 10 katı olduğuna dikkati çekti.

Donmuş topraklarda iklim değişikliğine bağlı erimenin, bu civa rezervinin açığa çıkmasına neden olabileceği ve eko-sistemi etkileyebileceği belirtildi.

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