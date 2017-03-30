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Kuzu göbeği mantarı 120 liradan satılıyor

Manisa'da Kuzu Göbeği Mantarının fiyatını bilmeyen köylü, öğrenince yemeyi bırakıp satmaya başladı.

30.03.2017 - 10:44
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Manisa’nın Yuntdağı bölgesinde ormanlık alanlarda doğal olarak yetişen ve mart ile nisan aylarında toplanan kuzu göbeği mantarı, köylünün yüzünü güldürdü. Yüksek fiyattan alıcı bulan mantarı toplama yarışına giren köylüler, sabahın erken saatlerinden itibaren ormanın yolunu tutuyor.

ÖNCELERİ YEMEK İÇİN TOPLUYORLARDI

Mantar toplayanlardan servis şoförü İdris Akça, köylünün daha önce bu mantarı yemek için topladığını, ancak fiyatını öğrendikten sonra satmaya başladığını anlattı. Kendisinin de günde 4-5 kilo kuzu göbeği mantarı topladığını söyleyen Akça, işine ara verip mantar sezonu boyunca dağlarda mantar topladığını dile getirdi.

Kuzu göbeği mantarı 120 liradan satılıyor

"TEK MANTARDA 1 KİLO ETTEKİ PROTEİN VARMIŞ"

İdris Akça, "Kuzu göbeği mantarı Manisa bölgesinde mart ayının 10’unda başlıyor, nisan ortasına kadar devam ediyor. Bu mantarın sağlık açısından çok faydalı olduğunu öğrendik. Halkımız yeni yeni öğrenmeye başladı. Köylü toplayıp, yiyordu. Doktorlar da çok faydalı olduğunu söylüyor. Kansere iyi geldiği söyleniyor. 1 kilo etteki protein tek bir mantara bedelmiş. Kilosunu 100- 120 liraya satıyoruz ama aracılara veriyoruz. Onlar da daha yüksek fiyatlara veriyorlar." dedi.

"30 KİLOMETRE YÜRÜYÜP GÜNDE 500 LİRA KAZANIYORUM"

Kuzu göbeği mantarını 15 gündür topladığını ve köylü için de gelir kaynağı olduğunu dile getiren Akça, "Mantarın fiyatını duyanlar toplamaya çıkıyor. Köylü için gelir kaynağı oldu. Bütçemize katkı oluyor. Günlük 500 lira kazandığım zamanlar oluyor. Çok nadir bulunan bir mantar. Kendisini çok güzel saklıyor. Ben bulabilmek için günde 30 kilometre yol yürüyorum." diye konuştu.

Kuzu göbeği mantarı 120 liradan satılıyor

"PAHALI BİR MANTAR OLDUĞUNU YENİ ÖĞRENDİK"

Mantar toplayanlardan Halil Akın ise yıllardır Yuntdağı bölgesinde bu mantarın bulunduğunu, ancak pahalı bir mantar olduğunu yeni öğrendiklerini söyledi. Eskiden evlerinde yemek için topladıklarını anlatan Halil Akın, artık satmaya başladıklarını ifade etti.

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