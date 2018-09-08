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KYK başvuruları devam ediyor

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), yurt başvuruları 10 Eylül Pazartesi günü sona erecek.

Haber Merkezi | 08.09.2018 - 09:26..
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Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, KYK yurt başvuruları, e-Devlet üzerinden alınacak ve 10 Eylül Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek.

Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruların sonuçlanmasıyla ilgili her tür bilgiye, kurumun resmi internet adresi, yurtkur.gsb.gov.tr'den ulaşabilecek. Yaşanılan sorunlara anında çözüm bulabilmek için 7 gün 24 saat çalışan KYK Kurumsal İletişim Merkezi, başvuru süresince de öğrencilerin hizmetinde olacak.

KYK başvuruları devam ediyor

KYK DESTEK

Öğrenciler, 444 1961 numaralı Kurumsal İletişim Merkezinden ya da kurumun resmi Twitter hesabı, "KYK_DESTEK" üzerinden yardım talebinde bulunabilecek. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, başvuru sürecini Twitter'daki sosyal medya hesabından, bilgi edinebilirler.

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