KYK burs başvuru sonuçları kasımda açıklanacak

Geçtiğimiz günlerde yapılan resmi açıklamada 2019 yılı için kredi ve burs miktarlarında gerçekleştirilecek olan zamlar duyurulmuştu.

Buna göre 2019 yılında burs ve kredi alacak lisans öğrencileri 500 TL, yüksek lisans öğrencileri 1000 TL ve doktora öğrencileri 1500 TL para alacak.

Bununla birlikte 2018 - 2019 KYK burs başvuruları tamamlandı eğitimlerine eylül ayında başlayan öğrenciler şimdi de sonuç tarihini bekliyor.

SONUÇLAR KASIMDA

KYK burs başvuru sonuçlarının 12 ya da 13 Kasım tarihinde öğrencilerin erişimine açılacağı öngörülebilir.

BURS NE ZAMAN KESİLİR

Üniversiteler tarafından Kredi Yurtlar Kurumuna öğrencinin başarısız olduğuna dair bilgi verilmesi halinde burs, krediye dönüşür.

BURSTAN KİMLER YARARLANABİLİR

Ön lisans öğrencileri, lisans öğrencileri, iki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, (intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.)

Yüksek Lisans (master ve doktora) öğrencileri, (hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler, kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

NE ZAMAN ÖDENECEK

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.