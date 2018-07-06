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La Casa De Papel'in İstanbul'u Nesrin oluyor

Türkiye'de de büyük bir hayran kitlesine sahip olan İspanyol yapımı La Casa De Papel'e İstanbul karakteri giriyor.

Haber Merkezi | 06.07.2018 - 03:25..
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Dünya genelinde büyük ilgi gören La Casa De Papel dizisinin üçüncü sezonu için çalışmalar sürerken, diziye yeni bir karakter ekleneceği ortaya çıktı.

YENİ KARAKTER İSTANBUL

Dizide karakterlerin isimleri dünyaca ünlü şehir isimlerinden oluşuyor, Tokyo, Berlin, Moscow gibi.

3. sezonda ise çok fazla Türk hayranı bulunan diziye İstanbul'un da ekleneceği öğrenildi.

La Casa De Papel'in İstanbul'u Nesrin oluyor

NESRİN CAVADZADE CEPHESİNDEN CEVAP GELDİ

İstanbul karakterini ise  oyuncu Nesrin Cavadzade'nin canlandıracağı ileri sürülmüştü. Azerbaycan Türkü Cevadzade'nin menajeri Selin Kök ilk resmi açıklamayı yaptı.

Kök yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Çıkan bazı haberler doğru. Görüşmeler sürüyor. İlk görüşmeden olumlu sonuç çıktı. Bir görüşme daha yapılacak. Nesrin Hanım 4-5 dil bilen bir oyuncu, bu onu daha da farklı kılıyor. Canlandıralacak karakterle ilgili şimdilik bir bilgi vermem doğru olmaz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz sene İspanyol yapımı “El Desentierro” adlı sinema filminde kamera karşısına geçti ve performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Tercih edilmesinde önemli farktörlerden biri de bu olsa gerek."

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