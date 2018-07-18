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Laboratuvarda üretilen et 2021'e hazırlanıyor

Laboratuvar ortamında yapay olarak et üreten şirket, ürünün 2021'e kadar piyasa sürülebilmesi için 7,5 milyon euro (8,8 milyon dolar) fon aldı.

AA | 18.07.2018 - 16:12..
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Dünyanın kök hücre yoluyla elde edilmiş sığır etinden yapılmış ilk hamburgerini 5 yıl önce üreten Hollandalı "Mosa Meat" şirketi, restoranlara laboratuvar ortamında üretilen et satmaya yönelik planlarını sürdürmek adına kaynak aldığını açıkladı.

7.5 MİLYON EURO ALDILAR

Merkezi Maastricht kentinde olan Mosa Meat, çoğu Almanya merkezli ilaç üretici şirketi Merck KGaA'nın Hollanda'daki bağlı kuruluşu "M Ventures" ve İsviçre merkezli "Bell Food Group"tan olmak üzere 7,5 milyon euro aldıklarını belirtti.

Laboratuvarda üretilen et 2021'e hazırlanıyor

"1 KÖFTE 1 DOLARA MAL EDİLECEK"

Yapay etin üretimi için canlı hayvandan alınan hücre örneklerini kullanan Mosa Meat yetkilileri, 2-3 yıl sonra endüstriyel ölçekli üretime geçerek, bir hamburger köftesini yaklaşık 1 dolara mal etmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Yetkililer, ilk ürünlerini 2021'e kadar satmayı umduklarını dile getirdi. Şirket daha önce Google'un kurucularından Sergey Brin'den de 1 milyon euro almıştı.

Laboratuvarda üretilen et 2021'e hazırlanıyor

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