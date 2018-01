Lady Gaga’nın yazdığını bilmediğiniz 6 şarkısı

Kariyerinin ilk adımlarında, alışılmışın dışında kostüm seçimleri, kliplerindeki ilginç detaylar ve her şarkı ve klibinde “satanik” kelimelerin ve dekorların aranmasıyla hızla yükseliş yaşadı. Özellikle 2010’daki MTV Müzik Ödülleri’nde giyindiği “etten elbise”, “Ülkede et yiyemiyoruz, kadın bir büyükbaş hayvanı üstüne giyinmiş!” dedirtmişti bize.

2014’te kendisine çeki düzen veren Gaga, yardım kuruluşlarına yaptığı büyük miktar bağışlarla adeta “artık büyüdüm” dedi.

Aralarında, Britney Spears, Michael Bolton ve Jennifer Lopez’in de bulunduğu 6 sanatçının şarkılarını yazdığı Gaga’nın şarkılarını sizin için derledik.

1. Britney Spears: "Quicksand"

Britney Spears’ın 2008’de ses getiren albümü “Circus”un içinde bulundurduğu “Quicksand” şarkısının sözlerini Lady Gaga ve Fernando Garibay yazdı. Aynı albümde bulunan “Telephone” şarkısının da sözlerini Lady Gaga büyük bir şevkle yazmak isterken bir yerde tıkandı ve Beyonce’dan yardım aldı.

2. New Kids on the Block: "Full Service"

New Kids on the Block’un geri dönüş albümü olan “The Block”, içerisinde bulunan "Big Girl Now" şarkısında Lady Gaga’nın düetiyle büyük bir çıkış yaptı. Aynı albümde "Full Service” şarkısını da Lady Gaga yazdı.

3. Michael Bolton: "Murder My Heart"

Michael Bolton’la Lady Gaga’nın tarzlarının zıt olması onların birlikte çalışmasına engel olmadı. Bolton’un 2008’de çıkardığı “One World One Love” albümündeki “Murder My Heart” şarkısının sözlerini Lady Gaga yazdı. Yaptığı açıklamada “80’lerin aşk şarkısı tarzını Lady Gaga’dan başkasına yazdıramazdım.” dedi.

4. Adam Lambert: "Fever"

Adam Lambert’in 2009’da çıkardığı “For Your Entertainment” albümü Lady Gaga’nın elinden geçmiş ve ortaya bir nevi “ahlaksız” bir albüm çıkmış.

5. Trina: "Let Dem Hoes Fight"

Rap sanatçısı Trina’nın “Amazin’” albümüne el atan Lady Gaga, “Let Dem Hoes Fight” şarkısının belirli bölümlerini yazdı. Ayrıca birçok şarkıya da el atan Lady Gaga, Rap albümünü biraz daha Pop’a kaydırmış olmalı ki, yayınladıkları demolarla Lady Gaga’nın bazı katıkılarını ortadan kaldıran Kalenna Harper, albümün geç çıkmasını sağlayıp şarkılarda değişiklik yaptı.

6/ Jennifer Lopez: "Hypnotico"

Jennifer Lopez’in “Love?” albümünün bir şarkısı olan “Hypnotico”, normalde Tami Chynn’in 2007’de çıkarmaya çalıştığı albümde yer alacaktı fakat albümü iptal eden sanatçı bu şarkıyı 2011’de çıkan Jennifer Lopez’in “Love?” albümüne verdi. Sözleri Lady Gaga, Akon ve RedOne yazdı.