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Lahey Adalet Divanı'nın Atatürk'e hediye ettiği 'bozkurt'

Lahey Adalet Divanı'nın 7 Eylül 1927'de Mustafa Kemal Atatürk'e hediye ettiği ve Samsun Gazi Müzesi'nde sergilenen 'bozkurt' heykeli büyük ilgi görüyor.

DHA | 29.01.2018 - 15:56..
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Türkiye'nin 'Bozkurt' isimli yolcu gemisinin Fransızların 'Lotus' adlı gemisiyle 2 Ağustos 1926 gecesi Ege açıklarında çarpışması sonucu 8 Türk boğularak öldü.

ATATÜRK'E BOZKURT HEYKELİ HEDİYE EDİLDİ

Olayın ardından Türk mahkemelerince Lotus gemisinin kaptanı 80 gün hapis cezasına çarptırıldı. Fransızlar daha sonra davayı Lahey Sürekli Adalet Divanı'na (bugünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) götürdü. Mahkeme, 7 Eylül 1927'de Türkiye’nin hukuka aykırı davranmadığına karar vererek Türk heyetine, Atatürk’e verilmek üzere tunçtan 'bozkurt' heykeli hediye etti. Bu davadan dolayı dönemin Adalet Bakanı Mahmud Esat'a Atatürk tarafından 'Bozkurt' soyadı verildi.

Lahey Adalet Divanı'nın Atatürk'e hediye ettiği 'bozkurt'

2006'DAN BERİ SAMSUN GAZİ MÜZESİ'NDE SERGİLENİYOR

Heykel 1968'de Anıtkabir'deki müzeden Samsun'daki Atatürk Müzesi'ne getirildi. 2006 yılında Samsun Gazi Müzesi'nin açılmasıyla birlikte heykel burada sergilenmeye başladı. Heykel, müzeyi gezen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Heykelin sergilendiği bölümdeki hikâyesini okuyanlar etkileniyor.

Lahey Adalet Divanı'nın Atatürk'e hediye ettiği 'bozkurt'


MÜZEDE SERGİLENENLER

Gazi Müzesi'nde yaklaşık 200 etnografik eser bulunuyor. Eserler arasında Mustafa Kemal Atatürk'ün kıyafetleri, özel eşyaları, Samsun'a gelişinde kullandığı yorganı, kullandığı banyo, yatak odası mobilyaları, çalışma masası ve fotoğrafları yer alıyor.

Lahey Adalet Divanı'nın Atatürk'e hediye ettiği 'bozkurt'



Lahey Adalet Divanı'nın Atatürk'e hediye ettiği 'bozkurt'

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