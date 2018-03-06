Lakros nedir

Kuzey Amerikalı yerlilerin kendilerine Tanrı tarafından gönderildiğine inandıkları ilginç bir spor dalı olan lakros, halk tarafından eski çağlarda savaşları ve sorunları çözüme kavuşturmak için kullanılırdı.

Kanada'nın en popüler sporu olan lakros zamanla zamanla diğer ülkelere de yayılmaya başlamış ve ulusal bir spor olarak kabul edilmiştir.

İlk kurulan spor kulübünün Montreal Lakros, 1700 yılında kurulmuştur. Bu köklü spor ülkemizde ise çok fazla duyulmamıştır ancak, lakros milli takımı bulunmaktadır.





Bu spor saha içinde oynanır ve belirli bir mekanı yoktur. Müsabakalar futbol sahalarında gerçekleştirilir.

Kadın ve erkek bu sporu yapabilir. Fakat, erkek takımları 10 sporcudan oluşurken, kadın takımları 12 sporcudan oluşur. Kapalı alanlarda ise erkeklerde sayı 6'ya düşer.

Kurallar erkek ve kadınlar aynı değildir. Erkeklerde sopa ile vurmak belden, arkadan ve kafadan vurmamak şartı ile serbesttir. Kadınlarda ise yasaklanmıştır.

Oyunda, hücum oyuncusu, defans oyuncusu, orta saha oyuncu olarak eşit bir şekilde takım sahadaki yerini alır.

Sert ve boyut olarak küçük bir topla oynanan oyunda top, ucunda ağ olan sopalarla kaleye ulaştırılmaya çalışılır.