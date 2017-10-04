taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.548
USD
3,5742
EURO
4,2047
ALTIN
146,31
PETR
55,9400

Las Vegas saldırganına neden terörist denilmiyor

ABD'de yaşayan birçok kişi, yetkililerin ve basın organlarının Stephen Paddock için "terörist" terimini kullanmamasına tepki gösteriyor.

04.10.2017 - 10:34
  1. Haberler
  2. Dünya
Las Vegas saldırganına neden terörist denilmiyor

Basın organlarında, Mandalay Bay Oteli'nin 32'nci katında tuttuğu odadan konser izleyen kalabalığın üzerine ateş açarak 59 kişiyi öldüren 64 yaşındaki Paddock'tan "yalnız kurt", "dede", "kumarbaz" ve "emekli muhasebeci" ifadeleriyle bahsediliyor. Ancak "terörist" sıfatı kullanılmıyor.

DEAŞ SALDIRIYI ÜSTLENDİ

Paddock'un bu saldırıyı neden düzenlediği henüz bilinmiyor. Terör örgütü DEAŞ'ın saldırıyı üstlenmesine rağmen, ABD polisi uluslararası terör örgütleriyle arasında herhangi bir bağ tespit edilemediğini ve psikolojik bir rahatsızlığı olduğu yönünde herhangi bir bulgu olmadığı açıkladı.

Las Vegas saldırganına neden terörist denilmiyor

MÜSLÜMAN OLSAYDI...

Sosyal medyada, Müslüman olsaydı saldırının hemen ardından Paddock'u tanımlamak için "terörist" kelimesinin kullanılacağını ve henüz ortaya somut kanıtlar çıkmadan "İslamcı terörle" bağdaştırılacağını söyleyenler çoğunlukta. Bu duruma tepki gösterenler arasında ünlüler, ekran yüzleri ve akademisyenler de var.

Bu isimlerden biri olan Rap şarkıcısı Russ, "Eğer bu adam Müslüman olsaydı hemen terörist yaftası yapıştırırdık." diye yazdı.

Las Vegas saldırganına neden terörist denilmiyor

BBC Türkçe'nin haberine göre; Birçok sosyal medya kullanıcısı, Nevada eyalet yasalarındaki "terör eylemi" tanımını paylaşarak, buradaki açık tanıma rağmen Las Vegas Şerifi Joseph Lombardo'nun basın toplantısındaki sözlerine tepki gösterdi.

Lombardo, Paddock ile ilgili olarak, "Şu aşamada inanç sisteminin ne olduğunu bilmiyoruz. Şu anda tek başına, yalnız bir kurt gibi hareket ettiğine inanıyoruz." demişti.

Twitter'da "clairevenom" adını kullanan bir kişi, "'Yalnız kurt' lafını okuduğum anda saldırganın ırkının ne olduğunu da anladım." diye yazdı.

Las Vegas saldırganına neden terörist denilmiyor

Las Vegaslılar saldırı kurbanlarını anıyor VİDEO

YASA NE DİYOR?

Nevada eyalet yasalarında, "terör eylemi," "Genel nüfus üzerinde büyük fiziki zarar vermek ya da öldürmek amacıyla şiddet kullanılmasını içeren her türlü eylem" olarak tanımlanıyor.

ABD'de federal düzeyde ise belli bir faaliyetin "iç terör eylemi" olarak nitelendirilmesi için üç kriteri karşılaması gerekiyor:

- Federal ya da eyalet yasalarını ihlal edecek şekilde insan hayatını tehlikeye atmak

- Sivilleri ya da devleti korkutma veya baskı altına alma amacını taşımak

- ABD sınırları içerisinde vuku bulmak

Las Vegas'ta saldırının görüntüleri VİDEO

Las Vegas saldırganına neden terörist denilmiyor

Twitter'da saldırıdan bu yana içinde "yalnız kurt" ifadesi geçen 200 binden fazla mesaj atıldı.

"Terör saldırısı" terimini içeren mesaj sayısı da 170 bini aşarken, birçok kullanıcı şüphelinin beyaz olup olmamasına göre, kullanılan terimlerin farklılık gösterdiğine dikkat çekildi.

Las Vegas saldırganına neden terörist denilmiyor

İlginizi Çekebilir
İspanya ekonomisinde düşüş
İspanya ekonomisi, ülkenin doğusundaki Katalonya bölgesindeki bağımsızlık yanlısı girişimlerden olumsuz etkilenmeye başladı.
Rusya'dan ABD'ye terör suçlaması
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ABD’nin Suriye’de terörist gruplara destek verdiğini söyledi.
Almanya'da Jamaika koalisyonu yapılamıyor
Almanya hükümetin kurulması için gereken "Jamaika koalisyonu" için görüşmelere hala geçemedi.
Putin'den Kuzey Kore açıklaması
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, K.Kore'yi vurmanın mümkün olduğunu ancak bunun istenilen sonucu vereceğinin kesin olmadığını söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muğla'da PKK operasyonu: 7 gözaltı

Muğla'da PKK operasyonu: 7 gözaltı

248
Erdoğan'a suikast girişiminde bulunanlar hapiste çürüyecek

Erdoğan'a suikast girişiminde bulunanlar hapiste çürüyecek

228
Hakkari'de patlama: 4 askerimiz şehit

Hakkari'de patlama: 4 askerimiz şehit

415
Bulgaristan Türkiye'ye minnettar

Bulgaristan Türkiye'ye minnettar

113
ABD, FETÖ'nün yalanını ortaya çıkaran belgeyi yolladı

ABD, FETÖ'nün yalanını ortaya çıkaran belgeyi yolladı

98
Meltem Cumbul'un sinirleri bozuk

Meltem Cumbul'un sinirleri bozuk

161
Erdoğan ve Ruhani'nin açıklamaları

Erdoğan ve Ruhani'nin açıklamaları

166
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM