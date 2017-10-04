Las Vegas saldırganına neden terörist denilmiyor

Basın organlarında, Mandalay Bay Oteli'nin 32'nci katında tuttuğu odadan konser izleyen kalabalığın üzerine ateş açarak 59 kişiyi öldüren 64 yaşındaki Paddock'tan "yalnız kurt", "dede", "kumarbaz" ve "emekli muhasebeci" ifadeleriyle bahsediliyor. Ancak "terörist" sıfatı kullanılmıyor.

DEAŞ SALDIRIYI ÜSTLENDİ

Paddock'un bu saldırıyı neden düzenlediği henüz bilinmiyor. Terör örgütü DEAŞ'ın saldırıyı üstlenmesine rağmen, ABD polisi uluslararası terör örgütleriyle arasında herhangi bir bağ tespit edilemediğini ve psikolojik bir rahatsızlığı olduğu yönünde herhangi bir bulgu olmadığı açıkladı.

MÜSLÜMAN OLSAYDI...

Sosyal medyada, Müslüman olsaydı saldırının hemen ardından Paddock'u tanımlamak için "terörist" kelimesinin kullanılacağını ve henüz ortaya somut kanıtlar çıkmadan "İslamcı terörle" bağdaştırılacağını söyleyenler çoğunlukta. Bu duruma tepki gösterenler arasında ünlüler, ekran yüzleri ve akademisyenler de var.

Bu isimlerden biri olan Rap şarkıcısı Russ, "Eğer bu adam Müslüman olsaydı hemen terörist yaftası yapıştırırdık." diye yazdı.

BBC Türkçe'nin haberine göre; Birçok sosyal medya kullanıcısı, Nevada eyalet yasalarındaki "terör eylemi" tanımını paylaşarak, buradaki açık tanıma rağmen Las Vegas Şerifi Joseph Lombardo'nun basın toplantısındaki sözlerine tepki gösterdi.

Lombardo, Paddock ile ilgili olarak, "Şu aşamada inanç sisteminin ne olduğunu bilmiyoruz. Şu anda tek başına, yalnız bir kurt gibi hareket ettiğine inanıyoruz." demişti.

Twitter'da "clairevenom" adını kullanan bir kişi, "'Yalnız kurt' lafını okuduğum anda saldırganın ırkının ne olduğunu da anladım." diye yazdı.

Las Vegaslılar saldırı kurbanlarını anıyor VİDEO

YASA NE DİYOR?

Nevada eyalet yasalarında, "terör eylemi," "Genel nüfus üzerinde büyük fiziki zarar vermek ya da öldürmek amacıyla şiddet kullanılmasını içeren her türlü eylem" olarak tanımlanıyor.

ABD'de federal düzeyde ise belli bir faaliyetin "iç terör eylemi" olarak nitelendirilmesi için üç kriteri karşılaması gerekiyor:

- Federal ya da eyalet yasalarını ihlal edecek şekilde insan hayatını tehlikeye atmak

- Sivilleri ya da devleti korkutma veya baskı altına alma amacını taşımak

- ABD sınırları içerisinde vuku bulmak

Las Vegas'ta saldırının görüntüleri VİDEO





Twitter'da saldırıdan bu yana içinde "yalnız kurt" ifadesi geçen 200 binden fazla mesaj atıldı.

"Terör saldırısı" terimini içeren mesaj sayısı da 170 bini aşarken, birçok kullanıcı şüphelinin beyaz olup olmamasına göre, kullanılan terimlerin farklılık gösterdiğine dikkat çekildi.