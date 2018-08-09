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Lastiğini patlattıkları araçtan 100 bin lira çaldılar

Bursa'da 2 şahıs önce bir otomobilin lastiğini patlattı daha sonrasında ise otomobilin kelebek camını kırıp 100 bin lirayı alarak kayıplara karıştı.

İHA | 09.08.2018 - 06:20..
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Osmangazi’nin Panayır mahallesi İstanbul yolu üzerinde, Öner Y. çalıştığı tarım kurumundan gelen 100 bin lirayı almak için bankaya geldi. Bankadan 100 bin lira çektikten sonra arabasına yönelen Öner Y., aracın ön lastiğinin patladığını gördü. Öner Y. daha sonra para dolu çantayı aracın içerisine bırakarak lastikçi aramak için çevreden yardım istemeye gitti.

Lastiğini patlattıkları araçtan 100 bin lira çaldılar

LASTİĞİ PATLAK ARAÇTAKİ 100 BİN LİRAYI ÇALDILAR

Bu sırada bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 2 şüphelinin aracın yanına gelerek arka koltukta duran çantayı incelemeye başladığı, yan tarafta bulunan aracın şoförünü görüp dikkat çekmemek için oyalanıyor gibi yaptığı, şoför gittikten sonra aracın kelebek camını kırarak kapıyı açıp koltukta duran çantayı aldığı ve caddede bekleyen araca doğru hızla koşup binerek olay yerinden kaçtığı görülüyor.

Lastiğini patlattıkları araçtan 100 bin lira çaldılar

Daha sonra araç sahibi Öner Y. aracın başına geldiğinde camın kırılmış ve arka koltukta bulunan çantanın çalındığını gördü. Şok geçiren Öner Y. hemen polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Lastiğini patlattıkları araçtan 100 bin lira çaldılar

DAHA ÖNCE DE DENEDİLER

İddiaya göre şüphelilerin daha öncede Buttim İş Merkezinde bulunan bir bankanın önünde araçta bulunan 38 bin lirayı almak için aynı taktiği uyguladıkları fakat araç sahibinin fark etmesi üzerine başarısız oldukları öğrenildi.

Yabancı uyruklu şahısların Uluyol’da bir otelde kaldığını belirleyen ekipler, otele gidip şüpheliler hakkında araştırma başlatırken, şehrin giriş çıkışlarını kapatarak yolları ve yakın bölgeyi abluka altına aldığı öğrenildi.

Lastiğini patlattıkları araçtan 100 bin lira çaldılar

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