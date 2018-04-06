taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.852
USD
4,0554
EURO
4,9639
ALTIN
172,69
PETR
68,0400

Lastik seçimi hakkında püf noktaları

Lastik seçimi otomobil için önemli bir noktadır. İyi ve ihtiyaca uygun bir lastik seçimi otomobilin kalitesini katlayacaktır. Bu yazıda lastik seçimleri hakkında aradığınız her şeyi bulacaksınız.

Haber Merkezi | 06.04.2018 - 14:16..
  1. Haberler
  2. Otomobil
Lastik seçimi hakkında püf noktaları

Otomobiliniz ne kadar iyi olursa olsun, sizi yola bağlayan şey ortalama bir karış boyundaki lastiğin yola tutunduğu yüzeydir. İşte bu sebeple otomobil seçimi kadar lastik seçimi de hayati bir önem taşıyor. Şunu unutmayalım ki pahalı lastik her zaman iyi lastik demek değildir. İhtiyaca uygun lastik seçmek gerekir. Peki ihtiyaca uygun lastiği nasıl seçeceğiz ?

Lastik seçimi hakkında püf noktaları

LASTİK ETİKETİ

Bayiye gittiniz ve lastiklere bakıyorsunuz. Seçmekte zorlanıyorsunuz veya lastik üzerinde yer alan etiketteki harflerin ne anlama geldiğini bilmiyorsunuz...

Lastik seçimi hakkında püf noktaları

YAKIT EKONOMİSİ

İyi bir lastik, aynı zamanda cebinizi düşünen lastiktir. Lastikler yakıt ekonomisine göre sınıflara ayrılır. Bu sınıflar A ve G harfleri arasında numaralandırılır. Bunları buzdolabındaki enerji sınıfı etiketi gibi de düşünebilirsiniz. A sınıfı bir lastik, yakıt ekonomisi sağlayan etkili bir lastiktir. G sınıfı ise cebinizin düşmanıdır.

Lastik seçimi hakkında püf noktaları

FREN MESAFESİ

Ani bir frende aracın 40 metrede durması ile 45 metrede durması, aslında yaşam ile ölüm arasındaki mesafedir. Lastik etiketinin üzerinde ıslak zemin fren mesafesi, A ve G harfleri ile belirtilmiştir.

En kısa mesafe olan A sınıfı ile en uzun mesafe olan G sınıfı arasında yaklaşık 18 metrelik bir fark bulunmaktadır. Başka bir deyişle 80 km/h hızla giderken ani bir fren anında A sınıfı lastiğin takılı olduğu otomobil, G sınıfı lastiğin takılı olduğu bir otomobilden 18 metre daha erken durmuş olacaktır.

Lastik seçimi hakkında püf noktaları

DESİBEL SEVİYESİ

Lastik etiketinde (dB) harfleriyle adlandırılmış 3 dalga şeklinde belirtilen alan lastiğin ses düzeyini belirtir. Bu önemli mi ? Aslında pek de önemli değil, çünkü bu sizin otomobil içinden aldığınız lastik sesi değil, otomobil lastiğinin dış ses seviyesidir.

Lastik seçimi hakkında püf noktaları

Peki bunu lastik üzerine neden koymuşlar ? Tamamen Avrupa normlarıyla alakalı, bir başka deyişle kullandığınız lastiğin gürültü kirliliğine sebebiyet vermemesi gerekiyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Yeni kanunla ikinci el araçta KDV uygulamasına son
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı 'Katma Değer Vergisi Kanunu' ile ikinci el araç ticaretinde haksız KDV uygulamasına son veriliyor.
Renault ilk çeyreğin pazar lideri
Renault, 2018 yılının ilk çeyreğinde toplam pazar liderliğini koruyor.
Renault ilk çeyreğin pazar lideri
Renault, 2018 yılının ilk çeyreğinde toplam pazar liderliğini koruyor.
İkinci el araç alacaklara tavsiyeler
İkinci el bir araç almaya karar verdiniz. Ancak hangi marka model aracı alacağınıza karar mı veremiyorsunuz ? Bu yazı tam da size göre...
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tutuklanacaklarını anlayan FETÖ'cüler adliyeden kaçtı

Tutuklanacaklarını anlayan FETÖ'cüler adliyeden kaçtı

182
Mısır Türk dizilerini kaldırma kararı aldı

Mısır Türk dizilerini kaldırma kararı aldı

218
Demet Akalın ile İbrahim Tatlıses arasında Afrin gerilimi

Demet Akalın ile İbrahim Tatlıses arasında Afrin gerilimi

107
4 akademisyeni öldüren katilin ilk ifadesi

4 akademisyeni öldüren katilin ilk ifadesi

97
İbrahim Tatlıses Demet Akalın'a fotoğrafla cevap verdi

İbrahim Tatlıses Demet Akalın'a fotoğrafla cevap verdi

98
Suudi Arabistan, Katar'ı ana karadan ayıracak

Suudi Arabistan, Katar'ı ana karadan ayıracak

149
ABD Almanya'ya 4 İHA ve mühimmat satacak

ABD Almanya'ya 4 İHA ve mühimmat satacak

70
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM