Lastik seçimi hakkında püf noktaları

Otomobiliniz ne kadar iyi olursa olsun, sizi yola bağlayan şey ortalama bir karış boyundaki lastiğin yola tutunduğu yüzeydir. İşte bu sebeple otomobil seçimi kadar lastik seçimi de hayati bir önem taşıyor. Şunu unutmayalım ki pahalı lastik her zaman iyi lastik demek değildir. İhtiyaca uygun lastik seçmek gerekir. Peki ihtiyaca uygun lastiği nasıl seçeceğiz ?

LASTİK ETİKETİ

Bayiye gittiniz ve lastiklere bakıyorsunuz. Seçmekte zorlanıyorsunuz veya lastik üzerinde yer alan etiketteki harflerin ne anlama geldiğini bilmiyorsunuz...

YAKIT EKONOMİSİ

İyi bir lastik, aynı zamanda cebinizi düşünen lastiktir. Lastikler yakıt ekonomisine göre sınıflara ayrılır. Bu sınıflar A ve G harfleri arasında numaralandırılır. Bunları buzdolabındaki enerji sınıfı etiketi gibi de düşünebilirsiniz. A sınıfı bir lastik, yakıt ekonomisi sağlayan etkili bir lastiktir. G sınıfı ise cebinizin düşmanıdır.

FREN MESAFESİ

Ani bir frende aracın 40 metrede durması ile 45 metrede durması, aslında yaşam ile ölüm arasındaki mesafedir. Lastik etiketinin üzerinde ıslak zemin fren mesafesi, A ve G harfleri ile belirtilmiştir.

En kısa mesafe olan A sınıfı ile en uzun mesafe olan G sınıfı arasında yaklaşık 18 metrelik bir fark bulunmaktadır. Başka bir deyişle 80 km/h hızla giderken ani bir fren anında A sınıfı lastiğin takılı olduğu otomobil, G sınıfı lastiğin takılı olduğu bir otomobilden 18 metre daha erken durmuş olacaktır.

DESİBEL SEVİYESİ

Lastik etiketinde (dB) harfleriyle adlandırılmış 3 dalga şeklinde belirtilen alan lastiğin ses düzeyini belirtir. Bu önemli mi ? Aslında pek de önemli değil, çünkü bu sizin otomobil içinden aldığınız lastik sesi değil, otomobil lastiğinin dış ses seviyesidir.

Peki bunu lastik üzerine neden koymuşlar ? Tamamen Avrupa normlarıyla alakalı, bir başka deyişle kullandığınız lastiğin gürültü kirliliğine sebebiyet vermemesi gerekiyor.