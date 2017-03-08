Sandıklı ilçesinde oğlu askere gidince eşi dükkanı kapatmasın diye 35 yıl önce lastik tamirciliğine başlayan 77 yaşındaki Vesile Akın, otomobil, minibüs ya da kamyon demeden her türlü lastiği çıkarıyor, taşıyor, tamir ediyor.

KADINLARA ÖĞÜT VERDİ

Yarım asrı gecik bir şekilde lastik tamirciliği ustası Vesile Nine bu yılki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde de hemcinslerini unutmayarak, onlara öğütler verdi. Kadınların hayattaki önemine değinen Akın, 60 yıllık evliliğinin temelinin ise iyi günde ve kötü günde eşi ile bir birlerine destek olmaktan geçtiğini ifade etti.

Lastik tamircisi Vesile Nine, Kadınlar Günü'nü kutladı VİDEO

"BİRLİK OLALIM BİZ TÜRKOĞLU, TÜRK KADINIYIZ"

Kadınlara 8 Mart ta çalışmaları ve birlik olmaları konusunda da öğütler veren 77 yaşındaki Vesile Nine, "8 Mart Kadınlar Günü hayırlı uğurlu olsun, kadınlar birlik olalım birbirimizle mutu olalım. Birlik olalım biz Türkoğlu Türk kadınıyız. Çalışalım, çalışmayınca iş olmaz, iş olmayınca aş olmaz. Evlerinizi yuvalarınızı bozmayın iyi gününüzde kötü gününüzde yuvanıza sahip çıkın." dedi.

"REFERANDUMDA AYDINLIĞA GİDERİZ, 'EVET' DİYECEĞİZ"

Son olarak referanduma da değinen Akın, "Referandumda da biz lambaya gideriz, aydınlığa gideriz, 'evet' diyeceğiz." dedi.