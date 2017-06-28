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Lavanta bahçelerinde bayram yoğunluğu yaşandı

Burdur Gölü kıyısındaki lavanta bahçelerini Ramazan Bayramı tatili boyunca binlerce kişi ziyaret etti.

28.06.2017 - 11:00
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Burdur merkeze bağlı Karakent Köyü'ndeki Lisinia Doğa Proje Alanı'nda 7 yıl önce başlatılan 'Burdur Gölü'nü Lavanta ile Yaşat Projesi' kapsamında 400 dekar alanda dikilen lavantalar bu yıl mor rengiyle müthiş bir görsel şölen oluşturdu.

RAMAZAN BAYRAMI BOYUNCA AKIN ETTİLER

Göl kıyısında oluşan manzarayı görmek isteyenler Ramazan Bayramı tatili boyunca bölgeye geldi. Lavantaların içinde poz veren ziyaretçiler, Lisinia Doğa Proje Sorumlusu Öztürk Sarıca'dan lavantalar hakkında bilgi aldı.

Lavanta bahçelerinde bayram yoğunluğu yaşandı

ÜCRETSİZ TAŞIMACILIK YAPILDI

Öztürk Sarıca, lavanta bahçelerini Ramazan Bayramı tatili süresince binlerce kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Sarıca, "Lisinia Proje Alanı'nı binlerce kişi ziyaret etti. Burdur Belediyesi'nin de bayramın ikinci ve üçüncü gününde ücretsiz taşımacılık yapması dolayısıyla insanlar buraya gelerek lavanta bahçelerimizi gezdi. Hem lavanta ürünleriyle tanıştılar hem de görselinden faydalandılar." dedi.

Lavanta bahçelerinde bayram yoğunluğu yaşandı

FRANSA VE BULGARİSTAN'A LAVANTA YAĞI SATILACAK

Öztürk Sarıca, "Bu yıl itibariyle lavantanın anavatanı olan Fransa ve Bulgaristan'a lavanta yağı satmayı planlıyoruz. Şu anda lavanta yağı fiyatında onlarla rekabet edebilecek düzeydeyiz. Biz Türkiye'nin çok daha kaliteli çok daha ucuza üretebileceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Lavanta bahçelerinde bayram yoğunluğu yaşandı

AMAÇ SÜRDÜRÜLEBİLİR HALE GETİRMİK

Türkiye'de yılda 10 tona yakın lavanta yağı ithal edildiğini de aktaran Öztürk Sarıca, şunları söyledi:

"Biz ülkemizin ihtiyacını karşılayabilmenin yanında yurt dışına da yağ satabilecek konumdayız. Burdur'da 3 bin dekar, Isparta'da 3 bin dekar lavanta tarımı yapılıyor. Fransa ve Bulgaristan'ın yarısı kadar üretim yapabiliyoruz. Amacımız Türkiye'de lavantayı iyice yaygınlaştırdıktan sonra bunu sürdürülebilir hale getirmek."

Lavanta bahçelerinde bayram yoğunluğu yaşandı

Lavanta bahçelerinde bayram yoğunluğu yaşandı

Lavanta bahçelerinde bayram yoğunluğu yaşandı

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