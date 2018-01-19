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Lavrov: ABD'nin çelişkili açıklamalarından endişeliyiz

ABD'nin Suriye'de sınır gücü oluşturma çalışmaları hakkında çelişkili açıklamalar yaptığını söyleyen Rus Bakan Lavrov, "Endişe duyuyoruz." dedi.

AA | 19.01.2018 - 22:23..
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Lavrov: ABD'nin çelişkili açıklamalarından endişeliyiz

ABD'nin Suriye'de terör örgütü PYD ile sınır gücü oluşturmak için yaptığı girişimlere değinen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov,elişkili açıklamalarından endişe duyuyoruz" dedi. Lavrov, "ABD'nin Suriye'de sınır güvenliği gücü oluşturulması konusundaki çelişkili açıklamalarından endişe duyuyoruz. ABD, Suriye'de alternatif bir güç oluşturmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Lavrov: ABD'nin çelişkili açıklamalarından endişeliyiz

"AFRİN'DEN ÇEKİLMEDİK"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus askerlerin Afrin’den çekildiklerine yönelik haberleri yalanladı.

Lavrov, Rus askerlerin Afrin’den çekildiklerine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. "Rusya’nın Afrin’deki silahlı kuvvetlerini gerçekten çekmeye başladı mı?" sorusuna yanıt olarak Lavrov, "Bu yöndeki haberler daha sonra yalanlandı" ifadelerini kullandı.

Lavrov: ABD'nin çelişkili açıklamalarından endişeliyiz

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