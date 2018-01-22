Lavrov: ABD'nin eylemleri Türkiye'yi çıldırttı

ABD'nin Rusya'ya karşı yaptırımları hakkında "Sebepleri bakımından kesinlikle mesnetsiz olduğunu düşünüyoruz" diyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Afrin operasyonuna da değindi.





"TÜRKİYE'Yİ ÇILDIRTTI"

Kommersant gazetesine konuşan Lavrov, Afrin'de terör örgütlerini vuran Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı hakkında konuştu.

Lavrov, "Birçok siyaset uzmanı niçin endişe ettiğimizi soruyor ve şöyle diyor: Bırakın ABD, İran ya da Türkiye'yi çılgına döndüren tek taraflı eylemleri yaptığı Suriye gibi ülkelerde anlaşma yetersizliğini, dış ilişkilerdeki yıkıcı rolünü ispatlayadursun" ifadelerini kullandı.