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Le Pen: AB'yi bitirmenin zamanı geldi

Le Pen, AB’nin Avrupa’daki ulusları parçaladığını ileri sürerek, "AB konusunu bitirmenin artık zamanın geldiğini" ileri sürdü.

24.02.2017 - 01:40
  1. Haberler
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sd

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda en fazla oyu alması beklenen Fransa’da aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi lideri Marine Le Pen, dış politika stratejileri konusundaki önceliklerini Paris’te düzenlediği basın toplantısında anlattı.

"AB AVRUPA'DAKİ ULUSLARI PARÇALIYOR"

Avrupa Birliği karşıtı görüşlerini yineleyen Le Pen, "AB konusunu bitirmenin artık zamanı geldi. AB Avrupa’daki ulusları parçalıyor. Artık bu bürokrasi canavarına son vermek gerekiyor. AB, Fransa’yı küçülttü, dünyadan ayırdı. Fransa’nın küçülmüş, bağımlı ve dünyadan kopmuş halini kabul edemiyorum." dedi.

"TÜRKİYE'YLE MÜZAKERE BAŞLATMAK HATA"

Le Pen, seçilmesi halinde, AB sözleşmelerini tartışmaya açacağı sözünü verdi.
Çok sayıda basın mensubu ile 42’ye yakın ülkenin diplomatik temsilcisinin katıldığı toplantıda konuşan Le Pen, daha önce de söylediği gibi yine Türkiye ile AB’nin tam üyelik müzakerelerinin başlatılmasının hata olduğunu iddia etti ve müzakerelerin AB halklarının iradesi dışında başlatıldığını ileri sürdü.

Le Pen, AB ve Kanada arasında imzalanan Kapsamlı Ekonomik ve Ticaret Anlaşması’nın (CETA) da hata olduğunu savundu.

Ortadoğu’daki gelişmelerle ilgili görüşlerini de açıklayan Le Pen, ABD’nin Irak’ı işgalinin ve Suriye’de ılımlı muhalifleri desteklemenin hata olduğu görüşünü yineledi.

Bu arada, basın toplantısının başında Le Pen aleyhinde slogan atan feminist grup Femen üyesi bir kadın korumalar tarafından dışarı çıkartıldı.
Fransa'da  Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu nisan, ikici turu mayıs ayında düzenlenecek.

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