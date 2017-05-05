Le Pen karşıtları 17.00'den sonra sandığa gidebilir

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminde, liberal Yürüyüş Hareketi Lideri Emmanuel Macron'a, sadece aşırı sağcı Marine Le Pen karşıtı oldukları için oy verecekler, potansiyellerinin anlaşılması amacıyla pazar saat 17.00'den (TSİ 18.00) sonra oy verme hazırlığında.

"SESİMİ DUY" KAMPANYASI

İnternette onbinlerce kişiye ulaşan "Entends Mavoix" (Sesimi Duy) isimli kampanya ile Macron'a verilen desteğin, zorunluluktan kaynaklandığının ifade edilmesi amaçlanıyor.

Bu çerçevede, on binlerce kişi İçişleri Bakanlığının son katılım sonuçlarını açıklayacağı pazar 17.00'den sonra seçim merkezlerine gidecek.

Kampanya için yazılan bildiride, "Bu metin ne Macron'a oy vermek için bir çağrı ne de tarafsız kalmak için. Bu, Ulusal Cephe'ye karşı olanların sesinin duyulması ve seslerinin hesaba katılması için bir teklif." ifadeleri kullanıldı.

Kamuoyu yoklamalarına göre, yüzde 60'ın üzerinde oy oranı ile pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı seçiminden galip çıkması beklenen Macron'un, oylarının çoğunu Le Pen karşıtlığı nedeniyle alacağı tahmin ediliyor.

Fransa'da 23 Nisan'da yapılan, 11 adayın yarıştığı cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda, salt çoğunluk sağlanamamış, oyların yüzde 24,01'ini alan Macron ve yüzde 21,30'unu alan Le Pen, ikinci tura kalmıştı.

Macron, merkez sağ ve merkez sol partilerden ikinci tur için önemli oranda destek alırken Le Pen'e destek zayıf olmuştu. Bunun üzerine Le Pen, başbakanlık karşılığında ilk turda yüzde 4,7 oy alan muhafazakar sağcı aday Ayağa Kalk Fransa (DLF) Partisi Başkanı Nicolas Dupont-Aignan ile anlaşmıştı.

Le Pen ve Macron arasında 7 Mayıs'ta yapılacak seçimin ikinci turunda en çok oyu alan aday, Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı olacak.