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Le Pen Ulusal Cephe liderliğinden istifa ediyor

Aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisinin Lideri Marine Le Pen, partinin liderliğinden istifa edeceğini bildirdi.

25.04.2017 - 01:38
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Le Pen Ulusal Cephe liderliğinden istifa ediyor

Le Pen Ulusal Cephe liderliğinden istifa ediyor

Hafta sonu yapılan cumhurbaşkanlığı ilk turu seçimindeki başarısıyla iki adaylı ikinci tura katılmaya hak kazanan Le Pen, France 2 televizyon kanalında yaptığı açıklamada, "Bu akşam Ulusal Cephe başkanlığından ayrılmaya karar verdim." dedi.

İlk turda yüzde 24,01 oy alan Yürüyüş Hareketinin Lideri Emmanuel Macron'un ardından yüzde 21,3 ile ikinci olan Le Pen, "bundan sonra partizan düşüncelerin üstünde olacağını" kaydetti.

LİDERLİĞİ BABASINDAN DEVRALMIŞTI

Marine Le Pen, Ulusal Cephe'nin liderliğini Ocak 2011'de babasından devralmış, partisinin oy oranını da artırmıştı. 2015 yılındaki bölgesel seçimlerde yaklaşık 6,8 milyon kişinin oyunu alarak büyük bir potansiyel yakalayan Ulusal Cephe, partinin lideri Marine Le Pen'in yarıştığı cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda ise 7,6 milyon seçmenin oyunu almayı başarmıştı.

İKİNCİ TUR ÖNCESİ DESTEK ALMA ÇABASI

Le Pen'in kararı, Yürüyüş Hareketinin Lideri Emmanuel Macron ile yarışacağı seçimlerin ikinci turu için seçmenlerden ve bazı politikacılardan destek alma çabası olarak değerlendiriliyor.

İlk turda ilk iki sırayı kazanan Macron ve Le Pen, 7 Mayıs'ta düzenlenecek ikinci tur oylamada yarışacaklar.

Le Pen Ulusal Cephe liderliğinden istifa ediyor

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