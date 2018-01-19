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Leblebi sıkıntısına nükleer teknolojiyle çözüm

Denizli'de leblebi sektörünün ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan "Nükleer Teknikler Kullanılarak Leblebilik Nohut Islahı" projesiyle deneme üretimini sürecek.

AA | 19.01.2018 - 10:17..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Denizli Ticaret Borsası (DTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili, "Nükleer Teknikler Kullanılarak Leblebilik Nohut Islahı" projesinin ele alındığı toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, leblebi sektörünün son yıllarda nohut tedarikinde ciddi sıkıntılar yaşadığını anımsattı.

Leblebi sıkıntısına nükleer teknolojiyle çözüm

Nohut ithalatını azaltmak, iri taneli, kolay soyulabilen, işlem görmeye dayanıklı, yüksek verimli ve hastalığa dayanıklı leblebilik nohut çeşitlerinin geliştirilmesi için DTB'nin çalışma yaptığını aktaran Tefenlili şunları söyledi:

"2016'da Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) ve Eskişehir Geçit Kuşağı Araştırma Enstitüsü ile tohumun ıslah edilmesi ve bölgemizde sarı ve beyaz leblebiye elverişli, çiftçimizin daha kaliteli ürün yetiştirmesi için yola çıktık. Bu tohumculuk çok kısa vadeli bir proje değil. Bu süreç 7-8 seneyi bulabilecek bir süreç. Sürecin sonunda leblebi sektörünün aradığı kaliteli, leblebiye uygun nohut tohumlarının geliştirileceğini umut ediyorum."

Leblebi sıkıntısına nükleer teknolojiyle çözüm

NÜKLEER TEKNOLOJİLİ ÜRETİM

Proje doğrultusunda "Tavas, Yeşilova, Uşak, Sarı-98 nohut çeşitlerinin nükleer teknolojiyle ışınlanarak belirlenen alanlarda ekiminin yapıldığını, nohutların gelişimlerinin yakından takip edilerek karşılaşılan hastalıkların incelendiğini" dile getiren Tefenlili, "Hasat sonrası elde edilen nohut tohumları tekrar ışınlandı. Bu yıl ve önümüzdeki yıllarda ışınlanma, ekim, kontrol ve hasat süreci devam edecek. İnşallah bu projemiz hem leblebi sanayi sektörümüze katkıda bulunacak hem de çiftçimize daha verimli bir ürün olarak karşımıza çıkacak. Borsa olarak biz bu çalışmaya devam ediyoruz, inşallah sonucunu alacağız." dedi.

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