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LED ekran panellerinin devrilme anı

Beşiktaş'ta bulunan bir otelin toplantı salonunda kurulan dev LED ekran panellerinin devrilme anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

DHA | 27.04.2018 - 19:36..
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Önceki gün Levent'te bulunan bir otelin toplantı salonunda meydana gelen olayda, otelde yapılacak bir toplantı için kurulmaya çalışılan dev LED ekran panelleri sallanmaya başladı.

LED'İN DÜŞECEĞİNİ ANLADILAR SAKLANDILAR

Arkada bulunan çalışanlar, kurmaya çalıştıkları panellerin üzerlerine doğru devrilemeye başladığını fark etti. Yaklaşık 10 çalışan koşarak zemin altı kablo boşluğuna saklanınca faciadan dönüldü.

LED ekran panellerinin devrilme anı

Toplantı salonuna kurulan dev LED ekranlar devrildi VİDEO

YARALANAN OLMADI

Çok sayıda LED ekranın monte edildiği paneller, çalışanların bulunduğu alana doğru devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken LED ekranlarda hasar oluştu. O anlar otelin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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