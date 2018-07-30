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Lejyoner hastalığı nedir

Lejyoner hastalığı; klima hastalığı olarak da biliniyor.

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Klima yoluyla bulaşan en önemli hastalık 'klima hastalığı' olarak da bilinen 'lejyoner hastalığı' çok sinsi bir hastalıktır.

Lejyoner hastalığı nedir

SADECE KLİMADA BULUNMAZ

Bu bakteri klimaların filtre sistemlerinde, uygun nem ve ısıda çoğalıp buralardan ortam havasına dağılır. Bu mikrop sadece klimalarda bulunmaz, aynı zamanda otellerdeki duş başlıklarında da yer alabilir.

Yaz aylarında lejyoner mikroplara dikkat edilmeli İZLE

BAZI BELİRTİLER ORTAYA ÇIKAR

Solunum yolu ile vücuda giren bu bakteriler zatüreye bile neden olur. Hastalığın en önemli belirtileri arasında; kuru öksürük, bulantı kusma, ishal, yaygın kas ve eklem ağrıları, baş ağrısı, halsizlik, huzursuzluk ve ateş görülür. Bunun yanı sıra ishal da hastalığın belirtileri arasındadır.

Lejyoner hastalığı nedir

TEDAVİ ANTİBİYOTİKLERLE YAPILIR

Hastalığın tedavisi antibiyotiklerle yapılır. Şeker ve kanser hastaları, kronik böbrek ve akciğer hastalığı olan kişiler, alkolikler, siroz hastaları ve sigara içen kişilerde hastalık oluşma riski daha fazladır.

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