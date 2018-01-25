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Lekesini kapatmak için yüzünde doku büyütüyor

Çinli bir kızın doğum lekesini kapatmak için yüzünde doku yetiştiriliyor.

Haber Merkezi | 25.01.2018 - 10:53..
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Çin Guizhou Eyaletinin güneybatısındaki Longjing Köyü'nde yaşayan genç kız dünyaya geldiğinde yüzünde büyük bir doğum lekesi vardı.

Lekesini kapatmak için yüzünde doku büyütüyor

DOĞUM LEKESİ KANSERE YOL AÇABİLİR

Xiao Yan adlı 23 yaşındaki genç kız, doktorların lekenin tehlikeli kanser hücrelerine dönüşebileceği uyarısıyla tedavi kararı aldı. Ancak doktorların önerdiği tedavi yöntemi hayli zorlu görünüyor.

Lekesini kapatmak için yüzünde doku büyütüyor

YÜZÜNDE DOKU YETİŞTİRİYOR

Çünkü kızın yüzünden leke alındıktan sonra oluşacak yara, yine kızın yüzünde 4 ayrı noktada geliştirilen dokularla kapatılacak.

Lekesini kapatmak için yüzünde doku büyütüyor

Yardımlarla toplanan 100 bin Çin Yuanıyla Şangay'da yapılacak olan operasyon için, kızın yüzündeki dokuların yeterince gelişmesi bekleniyor. Bunun için gereken süre ise bir kaç ayı bulacak.

Lekesini kapatmak için yüzünde doku büyütüyor

Yüzünde yumruk büyüklüğünde 4 ayrı şişkinlik bulunan kızın ameliyata kadar zorlu bir hayat sürüyor.

Lekesini kapatmak için yüzünde doku büyütüyor

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