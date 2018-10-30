Lens Yapı'nın projeleri ses getirdi

Aydınoğlu Grup, Mah Havacılık, Ortadoğu Grup ve Renium Yapı’nın bir araya gelmesiyle oluşan Lens Grubu’nun Yönetim Kurulu Üyesi Mert Kutlu; gayrimenkul sektörüne ilişkin ve firmanın projeleriyle ilgili bilgi verdi.

"KONUT SATIŞLARI 2 SENEDE DAHA DA ARTACAK"

Lens Grubu’nun Yönetim Kurulu Üyesi Mert Kutlu, gayrimenkul sektörünün şu anki durumunu ve konut satışlarını değerlendirerek, "Gayrimenkul sektörü son 2 senedir durağan bir grafik göstermesine rağmen sektöre uygulanan teşvikler, uzun vadelendirmeler ve düşük faiz oranları ile senelik konut satışı 1 milyon üzerinde seyrediyor. Turkiye'deki genç nüfus ve olası deprem riski de göz önüne alındığında, konut satışının hız kesmeden devam etmesi önümüzdeki senelerde cok olası. Özellikle ötelenen talebinde gerçeğe dönmesi ile konut satış rakamlarının önümüzdeki 2 senede yüksek miktarda artacağını öngörebiliriz." dedi.

"KAMPANYAYA TALEP YÜKSEK"

"Türkiye İçin Kazanç Vakti" kampanyasını sorduğumuz Kutlu, "31 Ekim'de sona erecek kampanyaya çok fazla talebin olduğunu görüyoruz. Konut satışında en önemli faktör uygulanan düşük faiz oranları ve uzun vadelendirme sistemi. Bu tarz kampanyaların şirket bünyesinde finansmandan ziyade, kamu ve özel bankaların da ortak olması ile daha kalıcı olacağını öngörüyorum. Bu sayede konut satışlarındaki ötelenen talebin bankalar aracılığı ile realize olacağını ve konut satım- alımının artacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"KONUT ALMANIN TAM ZAMANI"

Konut almak isteyenlerin bu kampanyayı kaçırmaması gerektiği de sözlerine ekleyen Kutlu, "Şu an konut almak için doğru zaman. Yükselen döviz maliyetleri ve kurlar sebebi ile inşaat üretim maliyetleri çok arttı. Fakat aynı oranda yükselme konut metrekare birim fiyatlarına yansımadı. İnşaat maliyetindeki artışları konut üreticileri finanse ediyorlar. Bu nedenle fiyatların artması kaçınılmaz. Konut almak için doğru zaman. Bu fiyatlara birkaç sene içerisinde konut bulmak imkansız hale gelecek. Sektöre uygulanan teşviklerde goz onune alındığında, konut alıcılarının harekete geçmesı için doğru bir zaman olduğunu düşünüyorum." dedi.

"PROJELERİMİZE TALEP ÇOK YOĞUN"

Lens Yapı'nın Türkiye'de ses getirecek projelerinden de bahseden Kultu, "Lens Yapı olarak Anadolu yakasında 1 milyon metrekareye yakın kapalı alan üretiyoruz. Projelerimiz ticari ve konut alanlarında oluşuyor. Lens Istanbul, Atasehir Modern ve Lens Modern projelerimizde 3,5 milyar Türk Lirası ciro hedefimiz var. Yaklaşık 1000 kişiye istihdam sağlıyoruz. Projelerimizi İstanbul'un gelişmekte olan ilçelerinde ve ulaşım imkanlarının yoğun olduğu semtlerinde hayata geçiriyoruz. Sabiha Gökçen'e 500 metre yürüme mesafesinde olan Lens İstanbul projemizde Türkiye'nin en büyük açık semt çarşısını Mart 2019'da açılışını yapacağız. 1000 konut ve 40.000 metrekare ticari alandan oluşan projemiz bölgenin en büyük projesi. Bunun yanı sıra Atasehir'de 2018 yılında başladığımız Ataşehir Modern projemizde de 3 bloklu yüksek katlı modern mimariye sahip bir proje. Projelerimize talep cok yoğun. Bunun en büyük sebebi, ulaşılabilir birim metrekare fiyatları, uzun vadeli odeme planları ve vade farksız ödeme seçenekleri. Konut tüketici bu üçlüye çok önem veriyor. Yaşanılabılir konut alanları ve insanların nefes alabileceği alanlar üretiyoruz." diye konuştu.