taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.331
USD
3,9607
EURO
4,6480
ALTIN
162,96
PETR
62,3400

Leonidis'in Türk bayrağını öpmesi Yunan'ı kızdırdı

Milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu'nun cenazesine katılarak Türk bayrağına sarılı tabutu öpen Valerios Leonidis, eleştirilerin hedefi oldu.

21.11.2017 - 14:40
  1. Haberler
  2. Gündem
Leonidis'in Türk bayrağını öpmesi Yunan'ı kızdırdı

Her fırsatta Türkiye düşmanlığı yapmaktan geri kalmayan Yunan televizyonlarının hedefinde yine Türkiye var.

Naim Süleymanoğlu ile Atlanta Olimpiyatları'nda karşı karşıya gelen Yunan sporcu Valerios Leonidis, en büyük rakibinin cenazesine katılmıştı.

NASIL ÖPERSİN ELEŞTİRİSİ

Cenaze töreninde Süleymanoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutunu öpen Yunan sporcu, ülkesinde en çok eleştirilen isimlerden biri oldu.

Ülkede yayın yapan televizyon ve gazetelerde geniş yer bulan söz konusu haberde, Leonidis'in Türk bayrağına sarılı tabutu öpmesi 'skandal' olarak nitelendirildi.

Leonidis'in Türk bayrağını öpmesi Yunan'ı kızdırdı

İZİNSİZ GİTTİ

Maddi durumunun kötü olması nedeniyle Türkiye'ye Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından getirilen Yunan sporcu, ülkesinden gerekli izinleri almadığı için de hedef haline geldi.

Leonidis'in Türk bayrağını öpmesi Yunan'ı kızdırdı

DÜNYA ADINA BİR KAYIPTIR

Naim Süleymanoğlu'nun hayatını kaybetmesinden sonra Türkçe taziye mesajı veren Yunan sporcu, "Sadece Türkiye için değil tüm dünya adına Naim'in ölümü bir kayıptır." ifadelerini kullanmıştı.

Leonidis'in Türk bayrağını öpmesi Yunan'ı kızdırdı

İlginizi Çekebilir
Kemal Kılıçdaroğlu: Boşnaklara da biz sahip çıkacağız
Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında Boşnaklılara hakaretle gündeme gelen Kütahyalı'ya tepki gösterdi.
FETÖ'nün sivil imamı Kurubaş hakim karşısında
15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili görülen "çatı" davasına sanık savunmalarıyla devam edildi.
Kılıçdaroğlu'nun asgari ücret teklifi
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında asgari ücret teklifini artırdı: 2 bin lira olsun...
İzmir'de trafik yoğunluğu sürücüleri isyan ettirdi
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışmaların trafiğe neden olması, halkın tepkisini çekti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

684
Rus ordusu Türk hava sahasını kullanmaya başladı

Rus ordusu Türk hava sahasını kullanmaya başladı

69
CHP'li Mustafa Balbay'ın kahkaha attıran iddiası

CHP'li Mustafa Balbay'ın kahkaha attıran iddiası

235
Terör örgütü PKK'nın ekran yüzü Şırnak'ta öldürüldü

Terör örgütü PKK'nın ekran yüzü Şırnak'ta öldürüldü

158
Bakan Albayrak madenlerdeki sömürü düzenini bitirecek

Bakan Albayrak madenlerdeki sömürü düzenini bitirecek

89
Ahmet Hakan'dan HDP'li vekillere: Artık seçiminizi yapın

Ahmet Hakan'dan HDP'li vekillere: Artık seçiminizi yapın

123
Türkiye'nin Afrin hazırlığı PKK'yı telaşlandırdı

Türkiye'nin Afrin hazırlığı PKK'yı telaşlandırdı

83
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM