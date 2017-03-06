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Levent Gök'ten Bakan Çavuşoğlu'na suçlamalar

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, bakanların Avrupa ülkelerine alınmaması konusunda Avrupa'yı değil Bakan Çavuşoğlu'nu suçladı.

06.03.2017 - 22:25
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Levent Gök'ten Bakan Çavuşoğlu'na suçlamalar

Levent Gök'ten Bakan Çavuşoğlu'na suçlamalar

Mecliste düzenlediği basın toplantısında Gök, sağlıklı bir dış politika yürütememekle eleştirdiği Çavuşoğlu'nun Almanya ve Avusturya ile yaşanan krizi yönetmek yerine CHP ile polemiğe girdiğini savundu.

"YARGI ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIZ"

Gök, şöyle konuştu: "Dış politika böyle mi yürütülür? Yürütmesi gereken hükümet ve Dışişleri Bakanı. Dışişleri Bakanı, Almanya ve Avusturya'da bu krizler yaşanırken CHP içinde DHKP-C'li milletvekilleri var diyor. Şu iftiraya, aymazlığa bakın. Sayın Çavuşoğlu bu sözünü ispat edeceksin. Seninle yargı önünde hesaplaşacağız. CHP içinde bir tek böyle bir vekil olduğunu kanıtlamak durumundasın. Seni müfteri ilan ediyoruz. Bu konuşmalar nedeniyle yargı önünde hesap vereceğin bir süreci yaşayacağını bildiriyoruz."

BAKANLARIN AVRUPA'YA GİDEMEMESİ KONUSUNDA ÇAVUŞOĞLU'NU SUÇLADI

Gök şöyle devam etti: "Adam gibi ol, Dışişleri Bakanlığı yap, itibarını koru Türkiye'nin. İşin bu. Türkiye'yi yerlerde süründürmek değil. Sıkıştın köşeye, seni kimse dikkate almıyor. Bakanlarını Avrupa ülkelerine sokamıyorsun, sen önce bunun hesabını ver. Nasıl bu itibarı yerle bir ettin, hesabını ver. CHP'yi böyle suçlamak senin ne haddine. Böyle bir tablonun ağır hesabını vereceksin Çavuşoğlu, bundan kurtulamazsın."

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