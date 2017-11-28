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Leyla İmret Türkiye'den Almanya'ya kaçışını anlattı

Hendeklerin kazıldığı dönemde Türkiye'ye karşı iç savaş yürüttüklerini söyleyen HDP'li İmret, Irak üzerinden Almanya'ya firar etti.

Haber Merkezi | 28.11.2017 - 07:12..
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Leyla İmret Türkiye'den Almanya'ya kaçışını anlattı

Cizre Belediye Başkanlığını sürdürdüğü dönemde İngiliz Vice News'e konuşan Leyla İmret, "Cizre'de Türkiye'ye karşı iç savaş yürütüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

TÜRKİYE'DEN NASIL KAÇTI

Babası da bir PKK'lı olan İmret hakkında, bu sözlerinden sonra soruşturma başlatıldı. Devam eden soruşturmalarda tutuklanan Leyla İmret, serbest kalmasını fırsat bilip Almanya'ya kaçtı.

Ülkede yayın yapan Die Tageszeitung gazetesine röportaj veren İmret, Türkiye'den kaçış sürecini anlattı.

Leyla İmret Türkiye'den Almanya'ya kaçışını anlattı

"ALMAN BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE GİTTİM"

Leyla İmret, "Yaklaşık on gün sonra Cizre’den ayrıldım. Yasa dışı yollarla Güney Kürdistan’a ulaştım. Erbil’de Alman Büyükelçiliği’ne gittim. Bana yurt dışına çıkabileceğim söylendiğinde oradan Süleymaniye’ye ve oradan da uçakla Almanya’ya geldim." diye konuştu.

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