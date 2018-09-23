taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2933
Euro
7.39445
Altın
1199.91
Borsa
97988.16
Gram Altın
242.834

Leyla'nın annesinden Sedanur'un annesine taziye ziyareti

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunan Leyla'nın annesi Aysel Aydemir, Kars'ta kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan Sedanur'un annesi Handan Güzel'i ziyaret ederek acısını paylaştı.

AA | 23.09.2018 - 16:01..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Çocukları aynı kaderi yaşayan Handan Güzel ve Aysel Aydemir, bir araya gelerek gözyaşı döktü.

Sedanur Güzel'in annesi Handan Güzel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Leyla Aydemir'in annesiyle aynı acıları yaşadıklarını söyledi.

Acıyı kendilerine yaşatanların idam edilmesini istediklerini ifade eden Güzel, "Sesim çıkmıyor, buradan tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Çocuğumu böyle yapanın idam edilmesini istiyorum. Leyla'ya da Sedanur'a da, bu acıyı yaşatan idam edilsin." diye konuştu.

"NE İSTEDİNİZ ÇOCUĞUMDAN"

Güzel, kızının arkadaşlarının okula gittiğini anımsatarak, "Çocuğumdan ne istediniz ? Daha 9 yaşında. Çantası, kalemi evde, arkadaşları okulda. Ne istediniz çocuğumdan?" diyerek, yaşananlara tepki gösterdi.

Leyla Aydemir'in bulunması için sürekli dua ettiğini kızının sonunun da Leyla gibi olduğunu belirten Güzel, "Sonu Leyla gibi oldu. Leyla için de dua ediyordum, bir yerden çıksın, gelsin diye, o da süt içiyordu. Allah bunu yapanların yanına bırakmasın." ifadelerini kullandı.

Leyla'nın annesinden Sedanur'un annesine taziye ziyareti

"ÇOK ZOR BİR ACI"

Ağrı'da dedesinin köyünde kaybolduktan 18 gün sonra bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in annesi Aysel Aydemir ise Sedanur'un annesiyle aynı acıyı paylaştığını dile getirdi.

Aydemir, "Aynı acıyı paylaşıyoruz, bunu yapanların idam edilmesini istiyoruz. Kim olursa olsun idam istiyoruz. Allah kimseye göstermesin, çok zor bir acı, anne olan anlar. Söylenecek bir laf yok, sözün bittiği yerdeyiz." dedi.

Leyla'nın annesinden Sedanur'un annesine taziye ziyareti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başkan Erdoğan, MHP'nin af teklifini değerlendirdi

Başkan Erdoğan, MHP'nin af teklifini değerlendirdi

284
Ali Ağaoğlu'nun oğlu sünnet oldu

Ali Ağaoğlu'nun oğlu sünnet oldu

140
ABD'li askeri yetkililer YPG'yi ziyaret etti

ABD'li askeri yetkililer YPG'yi ziyaret etti

67
Sahte bel fıtığı doktoru yakalandı

Sahte bel fıtığı doktoru yakalandı

31
Aleyna Tilki, Emrah Karaduman'ın aracına çarptı

Aleyna Tilki, Emrah Karaduman'ın aracına çarptı

52
Rize'de cadde üzerindeki 2 asırlık ağacı kestiler

Rize'de cadde üzerindeki 2 asırlık ağacı kestiler

66
Kaya Çilingiroğlu Hülya Avşar'ı anlattı

Kaya Çilingiroğlu Hülya Avşar'ı anlattı

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM