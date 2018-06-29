Leyla'nın kaçırıldığı ihtimali üzerinde duruluyor

Ağrı'nın Bezirhane köyünde kaybolan ve Ramazan Bayramı'nın birinci gününden beri haber alınamayan Leyla Aydemir'le ilgili arama çalışmalarını devam ettire AFAD ekibinden yeni bir açıklama geldi.

"KAÇIRILMA İHTİMALİ KUVVETLİ"

Van AFAD Birlik Müdürü Sakin konuyla ilgili "Köy çevresi ve içinde ekiplerimizce minumum 30 kilometrekarelik bir alanda arama-kurtarma çalışması gerçekleştirildi. Leyla'ya dair hiçbir belirti yok. Kaçırılma ihtimalinin kuvvetli ihtimal olduğunu düşünüyoruz. Tabi ki bu konuyu emniyet daha iyi değerlendirecektir" diye konuştu.

"ARAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ekin, "Bir çocuğun ayağının takılarak düşebileceği ve akıntıya kapılabileceği; dere, bataklık, kuyu gibi bütün sulu alanlarda inceleme yapıyoruz. Ağrı Valiliğinden yeni bir talimat gelene kadar köy çevresindeki arama- tarama faaliyetlerine devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

KADAVRA KÖPEĞİ KULLANILDI

Sabah başlayan arama çalışmalarına İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD ve sağlık ekipleri ile JAK timi ve korucular katıldı. Her ihtimali değerlendiren JAK timleri, çalışmalarında kadavra arama köpeklerini de kullanıyor. Metruk binalar aranırken, köyde ve çevresinde yapılan yumuşak zemin arama çalışmasına da devam edildi. Ağrı Belediyesine ait vidanjörle köydeki ana foseptik, sabah saatlerinde boşaltıldı. Kuyuyu tarayan ekipler, Leyla'yı burada da bulamadı. Ekipler, daha sonra metruk yapılarda, tandırlarda ve ahırlarda 'Mavi' isimli kadavra arama köpeğiyle çalışmalarını sürdürdü.