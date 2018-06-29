taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.520
USD
4,5958
EURO
5,3684
ALTIN
185,38
PETR
79,0900

Leyla'nın kaçırıldığı ihtimali üzerinde duruluyor

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'nın arama çalışmalarıyla ilgili AFAD Birlik Müdürü Sadi Ekin; "Kaçırılma ihtimalinin kuvvetli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Haber Merkezi | 29.06.2018 - 20:12..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Ağrı'nın Bezirhane köyünde kaybolan ve Ramazan Bayramı'nın birinci gününden beri haber alınamayan Leyla Aydemir'le ilgili arama çalışmalarını devam ettire AFAD ekibinden yeni bir açıklama geldi.

"KAÇIRILMA İHTİMALİ KUVVETLİ"

Van AFAD Birlik Müdürü Sakin konuyla ilgili "Köy çevresi ve içinde ekiplerimizce minumum 30 kilometrekarelik bir alanda arama-kurtarma çalışması gerçekleştirildi. Leyla'ya dair hiçbir belirti yok. Kaçırılma ihtimalinin kuvvetli ihtimal olduğunu düşünüyoruz. Tabi ki bu konuyu emniyet daha iyi değerlendirecektir" diye konuştu.

Leyla'nın kaçırıldığı ihtimali üzerinde duruluyor

"ARAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ekin, "Bir çocuğun ayağının takılarak düşebileceği ve akıntıya kapılabileceği; dere, bataklık, kuyu gibi bütün sulu alanlarda inceleme yapıyoruz. Ağrı Valiliğinden yeni bir talimat gelene kadar köy çevresindeki arama- tarama faaliyetlerine devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Leyla'nın kaçırıldığı ihtimali üzerinde duruluyor

KADAVRA KÖPEĞİ KULLANILDI

Sabah başlayan arama çalışmalarına İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD ve sağlık ekipleri ile JAK timi ve korucular katıldı. Her ihtimali değerlendiren JAK timleri, çalışmalarında kadavra arama köpeklerini de kullanıyor. Metruk binalar aranırken, köyde ve çevresinde yapılan yumuşak zemin arama çalışmasına da devam edildi. Ağrı Belediyesine ait vidanjörle köydeki ana foseptik, sabah saatlerinde boşaltıldı. Kuyuyu tarayan ekipler, Leyla'yı burada da bulamadı. Ekipler, daha sonra metruk yapılarda, tandırlarda ve ahırlarda 'Mavi' isimli kadavra arama köpeğiyle çalışmalarını sürdürdü.

Leyla'nın kaçırıldığı ihtimali üzerinde duruluyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Süleymancılar İYİ Parti için çalıştı

Süleymancılar İYİ Parti için çalıştı

1256
Cumhurbaşkanı'ndan terörle mücadelede kararlılık mesajı

Cumhurbaşkanı'ndan terörle mücadelede kararlılık mesajı

290
100 yaşında ölen dedenin günlüğü, torununu duygulandırdı

100 yaşında ölen dedenin günlüğü, torununu duygulandırdı

88
CHP'nin 81 ilde Soylu protestosunda organize sorunu

CHP'nin 81 ilde Soylu protestosunda organize sorunu

357
CHP’li Eren Erdem gözaltına alındı

CHP’li Eren Erdem gözaltına alındı

316
Eren Erdem tutuklandı

Eren Erdem tutuklandı

408
Soylu: CHP'li il başkanlarının tek adresi PKK cenazesi

Soylu: CHP'li il başkanlarının tek adresi PKK cenazesi

569
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM