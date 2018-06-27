LGS birincileri belli olmaya başladı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), yaklaşık 1 milyon adayın katıldığı Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) sonuçlarını açıklamasıyla birlikte, tüm soruları doğru yaparak Türkiye birinciliği elde eden öğrenciler de belli olmaya başladı. Bu adaylardan bazılarının hikayeleri...

"KİTAP OKUSUNLAR"

Akbel Aydın, Çok soru çözdüm. Tabii öğretmenlerimin de çok yardımı oldu. Sonucu gördüğümde heyecanlandım ve çok mutlu oldum. Ama biraz da sakindim. Çünkü aklımın bir köşesinde olabileceğini düşündüm. Okulda yaptığımız denemelerde kötü yapıyordum. O sırada 15 gün kadar moralim de bozulmuştu. Ailemin ve öğretmenlerimin desteğiyle yeniden moralimi geri kazandım. İleride yurtdışında okumak istiyorum. İyi bir liseye gidersem iyi bir üniversiteye de gidebileceğimi düşünüyorum. Yeni adaylar, çok kitap okusun. Çünkü sorular çok uzun. Özellikle fende bir sayfada bir soru vardı. Uzun olduğu için hızlı okumaya önem versinler" dedi.

"DOKTOR OLMAK İSTİYORUM"

Olçum Başak, "Öğretmenlerimin verdiği ödev ve programı hep uygulamaya uğraştım. Evde düzenli çalıştım. Son haftalarda dinlendim. Sınavda da soğukkanlı oldum ve tüm soruları yapmaya odaklandım. Bu da bana başarıyı getirdi. Düzenli çalışarak hem derslerime vakit ayırdım, hem de gezdim ve oyun oynadım. Gelecekte iyi bir üniversitede eğitim almak ve doktor olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"ÇOK MUTLUYUM"

Mehmet Faruk Köylü, "İçimde inanılmaz derecede bir mutluluk var. Başta bana destek verdiği için aileme ve öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir duygu yaşıyorum. İnşallah hedefim, gelebileceğim en iyi yere gelip tüm insanlığa faydalı olmak. Tüm soruları doğru cevaplayan birkaç kişi varmış. Sınav sonrasında tüm soruları doğru cevaplayacağımı beklemiyordum, daha sonra kontrol edince öğrendim. Sınavda sayısal zordu ama sayısala ilgim olmasından dolayı sıkıntı yaşamadım." şeklinde konuştu.



