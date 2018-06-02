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LGS sınavına giden görevli öğretmenler kaza yaptı

İstanbul Haramidere Tem Bağlantı Yolu'nda, LGS sınavına giden görevli iki öğretmenin içinde olduğu aracın yaptığı kazadan, 3 araç daha etkilendi.

DHA | 02.06.2018 - 09:58..
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Esenyurt'ta saat 08.30 sıralarında, Haramidere Tem Bağlantı Yolu, Ambarlı istikameti'nde, içerisinde LGS sınav görevlisi öğretmenlerin olduğu 34 NB 6403 plakalı otomobile arkadan gelen 34 SE 5296 plakalı otomobil çarptı.

LGS sınavına giden görevli öğretmenler kaza yaptı

4 ARAÇ KAZA YAPTI

Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarparak refüjde ters döndü. Bu sırada ters dönen aracın üstlerine doğru geldiğini gören karşı şeritteki iki araç da kaza yaptı. Toplamda 4 aracın karıştığı kazada sürücüler yara almazken, 2 öğretmen kontrol amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü.

LGS sınavına giden görevli öğretmenler kaza yaptı

Araçta olan öğretmenlerden birinin yeğeni olduğunu söyleyen bir vatandaş, "Arkadan araba vurunca refüjde ters dönüyor. Allah'tan bir şey olmuyor. Emniyet kemerleri takılıymış. Öğretmen ikisi de sınava gidiyorlardı." diye konuştu. Kaza nedeniyle Ambarlı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

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