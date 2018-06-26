Milyonlarca öğrencinin sonucunu merekla beklediği LGS sonuçları açıklandı. Yaklaşık bir milyon öğrencinin ter döktüğü, 2 Haziran’da gerçekleşen LGS’nin sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı.

SINAV SONUCUNUZU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

5 İŞ GÜNÜ İÇİNDE İTİRAZ HAKKI

Öğrenciler, http://odsgm.meb.gov.tr adresinden sorgulama sayfası açıldığında sonuçlarına ulaşabilecek.

Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve sonuçların www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 iş günü içinde ÖDSGM resmi internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak yapılabilecek.

PUAN ÜSTÜNLÜĞÜNE GÖRE YERLEŞTİRME

2018 ortaöğretim kurumlarına resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerini (GEM) bitiren öğrenciler, kayıt alanı, bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda sınavlı veya sınavsız olarak yerleştirilecek.

Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre, tercihleri doğrultusunda Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacak.

Merkezi sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde, Ortaokul Başarı Puanı’na (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8. 7. ve 6. sınıflardaki yıl sonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak.

Merkezi sınav ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacak.

TERCİHLER TEMMUZDA

Yaklaşık 1 milyon öğrencinin katıldığı LGS sonuçlarına göre, 1.367 okuldaki 126 bin 510 kontenjana sınavla girilecek. Bazı özel okullar da, merkezi sınav puanına göre öğrenci alacak.

LGS sonucuyla bir okula yerleşemeyen yüzde 90 ise, adrese dayalı olarak evine yakın okullara kaydedilecek. Hiçbirine giremeyen öğrencinin kaydı doğrudan açık liseye yapılacak.

MEB Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin’in açıklamasına göre, devlet liseleri için öğrencilerin tercihleri temmuzun ilk haftasından itibaren alınacak.