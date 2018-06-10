LGS tercihleri Temmuz'da

Lise tercih ekranı üç bölümden oluşacak ve öğrenciler, sınavla girilecek okullar, yerel yerleştirmede kayıt alanları içindeki okullar ve pansiyonlu okullar için aynı anda tercihte bulunulabilecek.

Yerel yerleştirmede okullara devam-devamsızlık da etkili olacak. Adrese dayalı kayıt sistemiyle ilgili tercih sistemini test etmek üzere pilot il olarak belirlenen Bursa'da çalışmalara başlandı.

EVLERE YAKIN LİSELER

Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, liselere yerleştirmeler için adrese dayalı sistemde tercihler, yerelde oluşturulan Ortaöğretim Kayıt Alanları'na göre yapılacak.

Kayıt alanları, ortaokulların kontenjanları göz önünde bulundurularak, öğrencilerin evlerine en yakın olan liseler çerçevesinde belirlenecek. Kayıt alanında bütün lise türleri (Anadolu lisesi, Anadolu meslek lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) yer alacak.

13 TEMMUZ'DA SON BULUYOR

Adrese dayalı sistemle liselere yerleştirme tercihleri, 2 Haziran'da yapılan merkezi sınav sonuçlarına göre öğrenci alacak liselere yerleştirme tercihleri ile pansiyonlu okul tercihleri, aynı anda 2 Temmuz'da alınmaya başlanacak. Tercihler 13 Temmuz'a kadar sürecek.

Sınavla öğrenci alan okullara yerleşemeyen yüzde 90 oranında 8'inci sınıf öğrencisi ise yerel yerleştirmeyle liselere yerleşecek. Bu yerleştirmede öğrencinin evinin adresi ve okuduğu okul kadar, o ortaokuldaki devam-devamsızlığı da etkili olacak.

PİLOT UYGULAMA BURSA'DA

Öte yandan, MEB adrese dayalı kayıt sistemi ile ilgili tercih sistemini test etmek üzere Bursa pilot il olarak belirlendi. Bakanlık, Bursa'da geçen hafta tüm ortaokul müdürlerini ve okullardaki rehber öğretmenleri tercihlerle ilgili eğitime aldı. Bursa'daki liselerde öğrenim gören öğrenciler, eğitim bölgelerindeki okullarda 8 Haziran akşamına kadar tercihte bulunacak.

Bursa'daki liselerde okuyan tüm 8'inci sınıf öğrencileri, pilot çalışma kapsamında okullarına giderek, sistemi test etmek üzere okul tercihinde bulunuyor. Yarın sona erecek pilot çalışma kapsamında sistemin işleyişine ilişkin bilgi toplanacak.