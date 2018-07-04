taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.080
USD
4,7035
EURO
5,4778
ALTIN
189,77
PETR
78,0900

LGS’ye giren öğrencilere tercih tavsiyesi

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ardından öğrencilerin nasıl tercih yapması gerektiği konusunda uzmanlar tavsiyelerde bulunuyor.

İHA | 04.07.2018 - 15:38..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Liselere Geçiş Sınavı LGS ‘den sonra hesaplanan Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) 26 Haziran tarihinde açıklandı. Bu yıl sistemin değişmesi ile birlikte yaklaşık 1 milyon 176 bin 8’nci sınıf öğrencisi arasından 996 bin öğrenci sınava girdi.

Merkezi sınavla öğrenci alacak olan bin 366 okula 126 bin öğrenci yerleşecek. öğrencilerin nasıl tercih yapması gerektiğini anlatan Psikolojik Danışmanlık Rehberlik uzmanı Barış Sezgin, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

PUANLARA GÖRE YERLEŞTİRME

Barış sezgin, "Bu yıl geçtiğimiz yıllardan farklı olarak okul başarısının merkezi sınavda katkısı olmadı ve öğrenciler sınavdan aldıkları puanlara göre yerleştirilecek. Standart sapmanın dahil olması ile birlikte öğrencilerin sınav puanından çok yüzdelik dilime dikkat etmesi ve tercih yaparken yüzdelik dilimleri göz önünde bulundurması gerekiyor. Önümüzdeki günlerde açıklanacak taban puanlar kontenjan kılavuzu ile birlikte, öğrencilerin kendi yüzdelik dilimleri ile birlikte girebilecekleri okulları iyice araştırmalı ve tercih listelerine eklemeliler." dedi.

LGS’ye giren öğrencilere tercih tavsiyesi

UZMAN DESTEĞİ ALIN

Barış sezgin, "Tercih yaparken öğrenciler yüzdelik dilimlerine göre ve tercih edeceği okulların bir yıl önceki yıla ait yüzdelik dilimlerini dikkate alarak tercihlerini yapmalıdır. Tercihler yapılırken ise mutlaka bir uzman desteği alınmalı, tercih kılavuzu doğrultusunda tercih yapılmalıdır. Adrese dayalı tercihlerde ise okulların eğitim kalitesi ve bir önceki yılın yüzdelik dilimi dikkate alınarak tercih yapılmalıdır. Hem yüzdelik dilime göre tercihler hem de adrese dayalı tercihlerde öğrenciler, sadece okul başarısını veya okulun ismini önde tutarak değil, mutlu olabilecekleri okulları öncelikli olarak tercih etmelidir." şeklinde konuştu.

LGS’ye giren öğrencilere tercih tavsiyesi

İSTEK SIRASINA GÖRE TERCİH YAPIN

Barış Sezgin, "Merkezi sınav veya adrese dayalı tercih yaparken öğrencinin, kendi ilgi, yetenek ve beklentileri doğrultusunda tercih yapması önemlidir. Öğrenciler tercih listesini oluştururken istek sırasına göre listelerini oluşturmalıdır. Okulların başvuru şartları var ise uygunluğu kılavuzdan kontrol edilmelidir. Ayrıca adrese dayalı tercih yaparken en az 2 farklı tür okulu listede bulundurmanın zorunlu olduğu unutulmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Küçük Eylül'ün davasında tutuklama kararı

Küçük Eylül'ün davasında tutuklama kararı

57
Kenan Sofuoğlu milletvekili kaydını yaptırdı

Kenan Sofuoğlu milletvekili kaydını yaptırdı

350
İşe yaramayan Adil Seçim Sistemi binlerce liraya mal oldu

İşe yaramayan Adil Seçim Sistemi binlerce liraya mal oldu

238
Yeni KHK yayınlandı

Yeni KHK yayınlandı

59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın idam yanıtı: Yavaş yavaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın idam yanıtı: Yavaş yavaş

205
FETÖ'cüler bu kez çocukları sahaya sürdü

FETÖ'cüler bu kez çocukları sahaya sürdü

60
Muharrem İnce yeni kampanyasını açıkladı

Muharrem İnce yeni kampanyasını açıkladı

116
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM