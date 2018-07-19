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Libya açıklarında 156 göçmen daha kurtarıldı

Libya'nın başkenti Trablus'un doğusundaki El-Hums kenti açıklarında 156 kaçak göçmenin kurtarıldığı belirtildi.

AA | 19.07.2018 - 04:50..
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Ulusal Mutabakat Hükümetine bağlı Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Hums kenti açıklarında 10'u çocuk, 24'ü kadın 156 göçmenin kurtarıldığı duyuruldu.

2 GÜNDE 321 KİŞİ KURTARILDU

Açıklamada, farklı Afrika ülkelerinin uyruğunu taşıyan göçmenlerin gerekli gıda ve tıbbi yardımın yapılmasının ardından Hums'taki barınma merkezine götürüldüğü kaydedildi.

Libya'da önceki gün de Karaboli kenti açıklarında 34'ü kadın, 12'si çocuk 165 göçmen kurtarılmıştı.

Avrupa'da daha iyi yaşam şartları hedefiyle Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışan yasa dışı göçmenlerin sayısında artış gözlenirken, UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, geçen kasım ayında yaptığı açıklamada, yasa dışı göç amacıyla Libya'da bulunan göçmen sayısının yarım milyonu aştığını kaydetmişti.

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