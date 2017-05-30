Tunus'a ilerleyen Roseline A adlı Türk konteyner gemisi Libya açıklarında bir tekneye tıka basa doldurulan kaçak göçmenleri farketti.

GÖÇMENLERİN İMDADINA TÜRK GEMİSİ YETİŞTİ

Batmak üzere olan teknedeki kadınlı çocuklu 466 göçmenin yardımına 18 Türk personel yetişti. Can yelekleri bile olmayan kaçak göçmenler gemiye alındı. Kaçakların teknesinde yaşanan izdihamda bazıları denize atladı. O anlar da kameraya yansıdı

PERSONELLERE SEVGİ SELİ

Gemideki Türk aşçılar tarafından yemek verilen kaçak göçmenler bir gün boyunca Türk Bayraklı konteyner gemisi Roseline A 'da ağırlandı. İtalya'ya gitmek isterken ölümden dönen göçmenler, Türk personele sevgi gösterisinde bulundu.

Libya açıklarında 466 kaçak göçmen kurtarıldı VİDEO

GÖÇMENLER İTALYA'YA TESLİM EDİLDİ

Kaçak çökmenler daha sonra İtalya Sahil Güvenlik ekiplerine teslim edildi.

Geminin 3. Kaptanı Berkay Özbek, insanlık görevlerini yaptıklarını ifade ederken, " Uzun süredir denizde olduklarını anladık. Her hallerinden tedirgin olan göçmenlerin tekrar günlük yaşama dönmeleri için çok uğraştı" dedi.