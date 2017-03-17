Libya açıklarında batan Türk gemisinden kötü haber

Gürün ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde bir kamyonda 6 bin 554 kilo kıyılmamış kaçak yaprak tütün ele geçirildi.

7

İki anne ve bir babanın genlerini taşıyacak bebek doğacak

İngiltere'deki bir klinik, iki anne ve bir babanın genlerini taşıyacak ilk tüp bebeği dünyaya getirmek için gerekli lisansı aldı.