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Libya açıklarında batan Türk gemisinden kötü haber

Libya açıklarında batan, TINAZTEPE S isimli Türk gemisindeki 13 mürettebattan 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

17.03.2017 - 12:42
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Libya açıklarında olumsuz hava koşulları nedeniyle dün batan Türk kargo gemisinin mürettebatından 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, dün, Misurata Limanı açığında demirlediği sırada olumsuz hava koşulları nedeniyle batan Türk bayraklı "M/V TINAZTEPE-S isimli gemi personelinden üçünün cesedine ulaşıldı.

Bu arada, kurtarılan mürettebat sayısı 7'ye çıkarken, kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Batu Denizcilik şirketinden yetkililer, cenazelerin Türkiye'ye gönderilmesi için işlemleri yürütmek için bölgeye gidecek.

Gemi, dün, Misurata Limanı açığında demirlediği sırada yerel saatle 10.30'da batmıştı. Türkiye'nin Misurata Başkonsolusluğu olayı yakından takip ediyor.

Libya açıklarında batan Türk gemisinden kötü haber

Libya açıklarında batan Türk gemisinden kötü haber

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