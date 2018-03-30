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Libya'da patlama: 6'sı asker 8 ölü

Libya'da bomba yüklü bir araç infilak etti. Gerçekleşen patlamada 2'si sivil 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

AA | 30.03.2018 - 03:03..
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Libya'nın Ecdabiya kentinin doğu girişindeki patlama hakkında açıklama yapan kentteki bir emniyet yetkilisi, bomba yüklü bir aracın, Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin (TM) destek verdiği General Halife Hafter güçlerine bağlı birliklerin konuşlandığı kentin doğu girişindeki kontrol noktasında infilak ettiğini söyledi.

BÖLGEDEN GEÇEN ASKERLERDEN 6'SI ÖLDÜ

Yetkili, patlama nedeniyle ilk belirlemelere göre 6 asker ile olay sırasında bölgeden geçen 2 sivilin yaşamını yitirdiğini, bazı kişilerin yaralandığını ifade etti ancak yaralı sayısına ilişkin bilgi vermedi.

Olayla ilgili kentteki emniyet güçlerinden resmi açıklama henüz yapılmadı.

Kentte 9 Mart'ta da bir intihar eylemcisi kullandığı bomba yüklü aracı Hafter güçlerinin bulunduğu kentin güneyindeki kontrol noktasında infilak ettirmiş, olayda 3 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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