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Libya'da patlama: 7 yaralı

Libya Bingazi'de bir camide namaz çıkışı meydana gelen patlamada 7 kişi yaralandı.

04.08.2017 - 21:17
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libya

Libya'nın doğusundaki Bingazi kentinde camiden çıkan cemaati hedef alan saldırıda, Halife Hafter'ın müttefik kabilesinden en az 7 kişi yaralandı. Kabile şefi Saleh Al Ateiviş'in yara almadan kurtulduğu saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

HALTER'İN YANINDAKİ KABİLEYİ HEDEF ALDI

Libya'nın doğusunda kurulan hükümet ve parlamento, başkent Trablus'taki Birleşmiş Milletler destekli hükümeti reddediyor. Halife Hafter de doğuda kurulan bu hükümetin Libya Ulusal Ordusu Komutanı. Bu akşam meydana gelen saldırı, Hafter'in yanında yer alan Magharba kabilesini hedef aldı.

BOMBA AYAKKABILIĞA YERLEŞTİRİLMİŞ

Patlamanın, camide namaz kılanların ayakkabılarını bıraktıkları bölüme yerleştirilmiş patlayıcı maddeden kaynaklandığı, düzeneğin cemaatin çıkışı sırasında patlatıldığı belirtildi. Patlamada Ateiviş'in iki oğlunun yaralandığı iddia edildi.

Magharba kabilesinin şefi olan Ateiviş, geçen yıl kasım ayında Bingazi'nin Sidi Frey bölgesindeki aynı camiden çıkarken meydana gelen saldırıda yaralanmıştı.

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