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Libya'daki bombalı saldırıda ölü sayısı 34 oldu

Libya'nın Bingazi kentinde bir caminin önünde düzenlenen iki bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi.

AA | 24.01.2018 - 11:19..
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Libya'nın doğusundaki Bingazi kentinde düzenlenen iki bombalı saldırıda ölü sayısının 34'e yükseldiği bildirildi.

ÖLÜ SAYISI 34'E YÜKSELDİ

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, dün akşam Bingazi'de yer alan Biat er-Rıdvan Camisi önünde bombalı araçlarla gerçekleştirilen iki saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e, yaralılar ise 73'e yükseldi.

Ölü sayısının artmasından endişe edilen saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. Öte yandan Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi (TM) ve hükümeti saldırıları kınayarak, üç günlük yas ilan ettiğini duyurdu.

TERÖR EYLEMİ

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Başkanlık Konseyi başkan yardımcıları Fethi el-Mecezi ile Ali Katrani de söz konusu saldırıyı terör eylemi olarak nitelendirerek olayın faillerinin ortaya çıkarılması çağrısında bulundu.

BM Libya Misyonu da sivilleri hedef alan saldırının uluslararası kanunlara göre savaş suçu olduğunu ifade ederken, TM tarafından desteklenen General Halife Hafter de saldırı hakkında ivedilikle soruşturma başlatılması ve faillerinin adalete teslim edilmesini istedi.

Bingazi'deki Selmani bölgesinde bulunan Biat er-Rıdvan Camisi önünde cemaatin çıkışı sırasında dün bombalı iki araçla saldırı düzenlenmişti.

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