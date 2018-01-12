Libya'nın kimyasal silahları imha edildi

Ahmet Üzümcü, Almanya'nın Münster kentindeki GEKA kimyasal silah imha merkezinde gerçekleşen törende yaptığı açıklamada, "Bugün yaşananlar silahsızlanma ve uluslararası güvenlik için tarihi bir fırsattır." dedi.

500 TON KİMYASAL SİLAH İMHA EDİLDİ

Libya'nın kimyasal silahlarını imha sürecinin tamamlandığını dile getiren Üzümcü, "Sıra dışı bir operasyon olan, Kategori 2'de yer alan yaklaşık 500 ton kimyasal silahların imha ve yok edilmesi güçlü bir uluslararası iş birliğine ihtiyaç olduğunu gösterdi. Libya operasyonu, KSYÖ'nün sloganı olan 'Dünyanın kimyasal silahlardan arındırılması için hep birlikte çalış' örneğini gösterdi." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Üzümcü tarafından Libya hükümetine kimyasal silahların imhası için sertifika verildi. Törene, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Muhammed Taha Siala'nın yanı sıra Almanya Savunma ve Dışişleri bakanlıklarından yetkililer katıldı.